GESTION DU RISQUE SISMIQUE L'expérience algérienne à l'étude

Par Ali TIRICHINE -

Tahar Melizi, délégué national pour les risques majeurs, présentera aujourd'hui l'expérience algérienne en matière de gestion du risque sismique lors de la 13ème session ministérielle de l'accord européen et méditerranéen.

Sous le thème «Du plaidoyer à l'action: construire des sociétés plus résilientes aux catastrophes en Europe et dans la région méditerranéenne», le Portugal accueille cette rencontre à laquelle sont présents des ministres européens en charge de l'administration locale et des conseillers pour la sécurité et la Protection civile de nombreuses municipalités. L'expérience algérienne sera présentée devant Eladio Fernandez Galianao, secrétaire exécutif de l'Accord européen et méditerranéen des risques majeurs (Eur-OPA). D'autres responsables chargés de l'aide humanitaire et de la gestion des crises seront aussi informés de l'expérience algérienne. L'agenda de la rencontre comporte aussi des séances sur les nouveaux besoins en cas de crise avec les enseignements tirés des crises précédentes en participation avec des pays ayant vécu ce genre de situations comme la Turquie. «Les situations d'urgence et les flux de migrants et de réfugiés» sont aussi à l'ordre du jour. Il est aussi attendu de mettre l'accent sur «le rôle de la Protection civile dans les situations de crise». Ces interventions donneront lieu à des recommandations sur la préparation aux catastrophes et l'intervention grâce à de nouveaux partenariats avec une bonne gouvernance dans le contexte de la gestion des risques transfrontaliers afin de passer «de la politique à la pratique». Tahar Melizi pourra prendre connaissance des expériences étrangères en matière des soins de santé en cas de catastrophes et de situations d'urgence nécessitant la mobilisation des institutions nationales. C'est dans ce cadre qu'est prévue l'intervention de Taito Vainio, président du Forum européen pour la réduction des risques de catastrophes sur «le rôle crucial des plates-formes nationales pour la réduction des risques de catastrophe» qui nécessite de réunir toutes les parties prenantes. Ils veilleront à aboutir à une résolution pour inciter «à construire des sociétés plus résilientes aux catastrophes en Europe et dans la région de la Méditerranée», en érigeant des priorités d'action à travers la gouvernance des risques élargie aux acteurs non gouvernementaux et la préparation internationale aux événements transfrontaliers. Dans leurs discussions et interventions, les participants aborderont les nouvelles menaces pour se préparer à des événements imprévus. Des experts des centres pour la surveillance et la prévision des catastrophes naturelles et d'origine humaine tenant compte des nouveaux défis et menaces sont également à l'ordre du jour alors que les inondations massives en tant qu'événements imprévus seront étudiées en tant qu'exemple. Le but est celui de la réduction des risques de catastrophe en Europe et en Méditerranée car il y a aussi l'impact des effets en cascade des catastrophes. Le rôle de la sensibilisation du public pour la réduction des risques de catastrophes pour bâtir des communautés plus sûres et promouvoir une culture de la sécurité sont d'autres thèmes associés prévus à côté des technologies modernes en tant qu'outils de sensibilisation et l'implication active de la population dans la réduction des risques.