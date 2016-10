CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA POLICE DE BEJAIA Béjaïa est la ville la plus pacifique

Par Arezki SLIMANI -

Les cités urbaines de la wilaya de Béjaïa restent les plus pacifiques au plan national, c'est ce que confirment les différents bilans présentés hier par le chef de sûreté de la wilaya de Béjaïa dans une conférence de presse animée en marge des festivités de la célébration de la Journée nationale de la presse que la police de Béjaïa a organisée au profit de la presse locale. Le chef de sûreté de la wilaya de Béjaïa a plaidé à l'occasion du renforcement des relations de travail avec les professionnels de la presse et les services de police, estimant que l'équation sécuritaire est également basée sur l'information, rappelant au passage les instructions données dans ce sens par le général major Abdelghani Hamel, directeur général de la Sûreté nationale. «Combien d'affaires criminelles ont été élucidées grâce à la presse?», a souligné le chef de sûreté de la wilaya de Béjaïa, Benacer Abdellah. Dans son intervention le chef de la police de Béjaïa a longuement remercié les journalistes et les correspondants locaux qui ont accompagné le travail de la police aussi bien en répercutant ses communiqués de presse qu'en prenant part aux sorties sur le terrain comme ce fut le cas lundi soir, et ce en dépit du danger que ce genre d'opération comporte. Quatre coins sensibles de la ville de Béjaïa ont été pris d'assaut par la police avec au bout un bilan satisfaisant. Les 170 policiers mobilisés à l'occasion, appuyés par des moyens de locomotion et de recherche ont réussi à travers les quatre barrages et sept points de contrôle, à vérifier l'identité de 149 personnes, 95 véhicules, 30 motos et retirer 25 permis. 25 cyclomoteurs ont été mis en fourrière. 1 kg de kif traité a été également saisi. Quatre individus ont été arrêtés. Le conférencier donnera par la suite le bilan de l'activité de son organisme durant la saison estivale, faisant ressortir 25 opérations ayant mobilisé 2885 policiers. Au niveau des 900 points, les agents de police ont contrôlé 1 795 personnes et 1 043 véhicules. 14 personnes ont été arrêtées durant cette période. Sur l'année et jusqu'au 1er septembre, il ressort du bilan de la sûreté de wilaya une baisse de la criminalité, qui classe Béjaïa en queue de peloton en la matière. 4 389 permis de conduire ont été retirés sur les 12 591 délits routiers enregistrés en neuf mois. 112 véhicules ont été mis en fourrière et 331 infractions ont été enregistrées à travers un contrôle effectué sur 114.787 véhicules. Une baisse est à noter comparé à l'année précédente. Cette baisse, qui s'illustre pratiquement à tous les niveaux, résulte selon le chef de sûreté, du travail de sensibilisation et de l'action de proximité de la police. En matière d'accidents, il a été relevé 353 accidents urbains qui ont fait 446 blessés et 17 morts contre 487 accidents ayant fait 655 blessés et 27 morts l'année dernière. Durant l'année 2016, les policiers ont collecté 187 pochettes de sang au profit des malades à travers trois importantes opérations dont la dernière a été initiée avant-hier. Dans leurs interventions, les journalistes ont relevé les mérites de la cellule de communication dirigée par Khoukha Boumaâza. Les correspondants de Béjaïa ont souhaité la création d'une permanence de nuit et les week-ends ce à quoi le conférencier s'est montré sensible. Tous les représentants de la presse écrite et audiovisuelle ont été récompensés symboliquement par la sûreté de wilaya de Béjaïa lors de cette célébration pleine d'émotion et de convivialité