BÉJAÏA La côte ouest brûle

Par Boualem CHOUALI -

Plusieurs hectares de broussailles ravagés par les flammes, des milliers d'oliviers détruits, plusieurs villages menacés par les flammes.

La région de Darguina et le mont de Sidi Boudraham, en somme la côte Ouest de Béjaïa, ont vécu l'apocalypse hier, suite au départ de plusieurs foyers d'incendies.

Plusieurs hectares de broussailles ravagés par les flammes, des milliers d'oliviers détruits, plusieurs villageois menacés par les flammes ont été évacués hier, dans la journée et des pertes animalières ont été dénombrées par le bilan de la Protection civile. C'était l'alerte rouge chez les sapeurs-pompiers, mais aussi chez la population béjaouie qui possède des résidences secondaires sur cette même côte Ouest. Il leur a fallu évacuer les populations de certains villages, protéger les habitations et les habitants, et même les animaux.

Les sapeurs-pompiers et les éléments de la conservation des forêts étaient sur le qui-vive hier sur la côte Ouest de Béjaïa notamment, ainsi qu'à Darguina et sur le mont de Sidi Boudraham au chef-lieu de wilaya. Le plus grand foyer qui a mobilisé une armada de sapeurs-pompiers a été enregistré sur la côte Ouest, dans la localité de Tighremt plus précisément. Une localité qui compte plusieurs villages et plusieurs stations balnéaires, auberges, hôtels et autres résidences secondaires de particuliers. Les sapeurs-pompiers étaient sur tous les fronts.

Les habitants de plusieurs villages de la région de «Iamranène» furent contraints d'abandonner leurs maisons menacées par les flammes, précise une source sur les lieux. Les lignes électriques ont été également sérieusement endommagées par les feux et les habitants de plusieurs villages ont dû passer toute la journée et la nuit d'hier dans le noir. En dépit des efforts titanesques déployés par les éléments de la Protection civile et une mobilisation de centaines de citoyens pour maîtriser les flammes, plusieurs foyers étaient encore dans la journée d'hier en activité. «Le pire a été évité grâce à l'intervention rapide et efficace des éléments de la Protection civile. Je rends hommage à leur courage et surtout leur savoir-faire», a tenu à déclarer Belkacem Mokhtar, le patron de l'auberge «le Thais» qui a mis tout son personnel au service de la Protection civile.

En outre, on signale un incendie déclaré dans un hangar à moutons à Dar Nasser au chef-lieu de wilaya, un hangar loué par des maquignons lors des fêtes de l'Aïd El Kebir. On dénombre, malheureusement, faute de mesures d'hygiène et de sécurité, la perte de béliers. Quant aux causes de ces départs de feux, les explications et les commentaires vont bon train. Une partie parle de défrichage traditionnel à l'approche de la saison de la cueillette des olives, l'autre partie les incombe à la mafia du foncier qui profite de cette période pour débroussailler des parcelles de terrain dans le but de les sortir du domaine forestier pour les enregis-trer dans le domaine privé de l'Etat dans le but de les proposer à la vente aux particuliers. Quant à l'autre partie, plutôt silencieuse, celle-ci les incombe tout simplement à la canicule qui a sévi ces deux derniers jours dans la région.

Hier, en fin d'après-midi, les éléments de la Protection civile sont restés postés sur les lieux des incendies. On ignore encore le bilan officiel des dégâts causés par le sinistre, mais selon ces mêmes éléments, l'incendie de Tighremt est classé dans la catégorie des incendies violents.