TIZI OUZOU Menace sur la récolte oléicole

Par Kamel BOUDJADI -

En l'espace de quelques heures, des milliers d'hectares ont été décimés par les feux de forêts dans plusieurs localités de la wilaya de Tizi Ouzou. En deux jours seulement, dans plusieurs régions, l'on signale pas moins d'une trentaine de départs d'incendies qui demeuraient encore actifs hier dans l'après-midi. Cependant, le versant Nord représenté globalement par les communes littorales est le plus touché.

Aussi, rien que dans la commune d'Iflissen, les dégâts sont très grands.

Les flammes ont dévasté le rucher, l'oliveraie locale mais ravi aussi des vies humaines. Au village Ihaddaden, dans la commune d'Iflissen, les flammes ont fait une victime, un vieil homme qui n'a pas pu fuir le feu. Il a succombé suite à l'étouffement.

Par ailleurs, alors que les feux ne sont pas encore maîtrisés à plusieurs endroits, les villageois s'interrogent, non sans raison d'ailleurs, sur la particularité de la simultanéité de ces départs de feu.

Les vieux de la région du littoral affirmaient avoir vécu des incendies plus grands par le passé mais pas à la fin du mois d'octobre.

Les dégâts en cette période de lancement de la récolte des olives sont incommensurables.

L'oliveraie porteuse de fruits mûrs, en cette fin octobre, ne peut pas résister au feu, même plus loin.

Les vieux s'inquiètent d'ailleurs pour la récolte de cette année, déjà médiocre à cause de l'absence de pluies tout au long de ce mois.

fruit a mûri dans l'ingratitude de la nature. Certains témoignages affirmaient d'ailleurs que le grain n'a jamais été aussi petit.

Du côté des services de la Protection civile, l'on reconnaît que le mois d'octobre de cette année est le plus chaud avec le plus grand nombre d'incendies par rapport aux années précédentes.

Les mêmes chiffres font ressortir que la wilaya de Tizi Ouzou est la troisième wilaya touchée par les incendies avec 929 hectares brûlés.

La wilaya la plus touchée est Sidi Bel Abbès avec 2 544 hectares suivie en deuxième position par la wilaya de Béjaïa avec 2 119 hectares partis en fumée.

A côté de l'inquiétude sur la récolte oléicole de cette année qui arrive dans quelques jours, les services des forêts font état de la fragilisation du patrimoine forestier national.

Le facteur humain est gravement pointé du doigt.

Notons que les feux de forêts sont nombreux en cette période mais jamais aussi intenses que cette année. Simultanément plusieurs localités ont été envahies par la fumée.

Des incendies qui ont eu un impact visible sur les conditions climatiques. Des canicules couplées au vent de sable qui étouffent les populations de jour comme de nuit.

Enfin, les statistiques et les chiffres, même s'ils donnent une idée sur les dégâts, ne donnent aucun aperçu sur les causes.

En effet, dans les régions littorales, hier, les gens n'arrivaient pas à s'expliquer le pourquoi de ces dizaines de départs de feu simultanés.

Les causes connues pour provoquer les incendies auraient pu se manifester au mois de septembre et au début de ce mois. Il aura fallu ces deux derniers jours pour voir toute la wilaya s'enflammer.