FARID AMROUCHE, DOCTEUR EN GÉOLOGIE "Les séismes n'ont rien à voir avec le climat"

Par Walid AÏT SAÏD -

C'est un temps de tremblement de terre! Depuis lundi dernier, c'est la phrase qui est la plus ressassée par les Algériens. Car, dans la croyance populaire, ce temps orageux, mais chaud est le signe d'un tremblement de terre qui se profile! Le traumatisme de 2003 toujours dans tous les esprits, les Algériens ont du mal à trouver le sommeil! Le Dr Farid Amrouche, chef du département de géologie de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou tient à rassurer la population. D'emblée il souligne le fait que «les séismes n'ont rien à voir avec le climat atmosphérique». «Il ne faut pas s'inquiéter, il n y'a aucun élément scientifique qui a montré une quelconque relation entre les changements climatiques et les séismes», a t-il soutenu. Pour faire plus simple, il explique que «les séismes sont des phénomènes internes à la Terre, et non externes. Ils ne peuvent ainsi pas être affectés par des phénomènes qui se produisent en surface». Un séisme ou tremblement de terre est une secousse du sol résultant de la libération brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches. Cette libération d'énergie se fait par rupture le long d'une faille, généralement préexistante. Ce qui n'a de ce fait rien à voir avec les perturbations climatiques. Pas de relations de cause à effet et donc pas de raison d'avoir peur. «Même la série de petits tremblements de terre qui frappent le nord du pays ne doit pas inquiéter la population. C'est le contraire qui devrait nous alarmer», réplique-t-il. «Ce frémissement de la terre est un bon signe, puisqu'il permet la libération des énergies accumulées par les entrailles de la Terre. Plus il y a de petits séismes, plus le risque d'un fort tremblement de terre est écarté», dit-il. «C'est bon d'avoir de petits séismes qui permettent de dégager l'énergie accumulée par les entrailles de la Terre», assure le Dr Amrouche. «Moins il y a de petits tremblements de terre, plus la terre accumule de l'énergie. Je vous donne l'exemple des tremblements de terre qui ont touché Chlef. En 1954, il y a eu un tremblement de terre qui a détruit toute la ville. En 1980, il y a eu un autre tout aussi ravageur.

La raison, il n'y a eu aucun tremblement de terre entre les deux, c'est-à-dire en 24 ans. Ce qui fait que la terre a accumulé beaucoup d'énergie qu'elle a dégagée en un fort séisme», rapporte-t-il. «Je rassure les populations, ce genre de séisme est donc intéressant et tout à fait normal», soutient-il. Normal? «Oui, il entre dans l'activité sismique de tout le nord du pays», a-t-il rétorqué. «Coincée entre la plaque eurasiatique et la plaque africaine, l'Algérie est constamment en mouvement», fait-il savoir. «Ceci a généré un système complexe de failles orienté est-ouest situé sur la partie côtière et montagneuse (Atlas tellien) du nord de l'Algérie qui va jusqu'en Turquie», a-t-il insisté. Pour le chef du département de géologie de l'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou, la seule chose qui pourrait représenter un risque pour les populations ce sont les inondations qui vont suivre cette canicule. «Il y a un déséquilibre climatique ces jours-ci. C'est connu, on va avoir à faire à de fortes averses avec les sols asséchés, qui ont pourtant besoin de se recharger en eau, qui ne vont plus pouvoir absorber les précipitations. Ce sont les inondations et glissements de terrain», s'inquiète t-il. «Il n'est pas exclu de voir cela dans les prochains jours...», conclut-il, ce qui sonne comme une mise en garde...