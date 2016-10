ANCIEN MINISTRE DE L'HABITAT Mohamed Nadir Hamimid n'est plus

L'ancien ministre de l'Habitat, Mohamed Nadir Hamimid, est décédé hier matin à l'âge de 71 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris hier de ses proches. Le défunt a vu le jour à Bordj Ghedir (Bordj Bou Arréridj) un 1er janvier 1941. De formation juriste, Nadir Hamimid a occupé après l'obtention d'une licence en droit, plusieurs fonctions de responsabilité au sein de l'administration. Entre autres, les postes de directeur de l'administration générale, de la réglementation et de l'administration locale dans la wilaya de Guelma et de secrétaire général de la wilaya de Tamanrasset et de Blida pendant de longues années.

Après quoi, le défunt s'est vu promu au poste de wali pour la première fois à la tête de la wilaya de Tissemsilt, puis de Mostaganem, de Tizi-Ouzou et de Constantine. Réputé pour être un grand bosseur et très dynamique, il fut désigné ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme en avril 2004, sous le gouvernement de Ouyahia. Hamimid a pu préserver son poste jusqu' à juin 2008 où il a été élu en tant que député. Le défunt a été inhumé hier dans l'après-midi au cimetière de Sidi Fredj, à Alger, en présence de plusieurs membres du gouvernement, de ses proches et de ses amis.