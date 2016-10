PLUSIEURS INCENDIES ONT ÉTÉ SIGNALÉS Aucune victime à déplorer

Les sapeurs-pompiers ont eu fort à faire ces deux derniers jours

Les unités de la Protection civile en sont venues à bout après d'intenses efforts.

Suite à la canicule enregistrée durant ces derniers jours, ce sont pas moins de 30 incendies qui ont été enregistrés à travers tout le pays. Les températures caniculaires relevées lors de la journée de lundi ne seraient pas étrangères à ces sinistres qui ont été maîtrisés par les éléments de la PC, avait affirmé à la presse Nassim Bernaoui, chargé de la communication auprès de cette institution.

Il faut dire que durant la journée de lundi, 30 importants incendies de forêts et de maquis se sont déclenchés à travers tout le pays. Ces incendies ont tous été combattus promptement par les unités de la PC qui ont lutté la journée durant contre ces nombreux sinistres, a encore souligné Bernaoui.

Cependant, la mort d'une personne est à déplorer dans la daïra de Tigzirt (w.Tizi Ouzou). Il s'agit d'une personne âgée de 85 ans qui a succombé par asphyxie causée par la fumée de l'incendie qui a envahi son champ de broussaille, explique-t-il.

Ainsi, l'incendie de Dounia parc d'Alger, situé au lieudit Les Grands Vents, survenu lundi, a été maîtrisé grâce à la diligence des unités de la Protection civile (PC) qui sont intervenus à temps et circonscrit l'incendie au bout de trois heures de gigantesques efforts.

C'est le plus important de tous les sinistres surtout qu'il aura affecté le «poumon» de la capitale, Dounia parc avec sa verte étendue ayant échappé à l'invasion du béton.

Sur les 1059 hectares que compte ce parc, 15 hectares de broussailles et un hectare d'arbustes ont été détruits, a précisé Bernaoui. Fort heureusement, aucun blessé n'a été enregistré au cours de cet incendie. «Deux engins, sur les 16 déployés, et une ambulance ont été laissés sur place pour la surveillance contre toute éventualité», et parer à un quelconque feu qui couve, a-t-il précisé.

L'origine exacte de ce gigantesque incendie de Dounia parc demeure inconnue. Les unités de la Protection civile, soutenues par l'Unité nationale d'instruction et d'intervention ainsi que des brigades de la wilaya de Tipasa ont lutté contre cet immense feu. Ainsi, pas moins de 16 engins antifeu ont été mobilisés pour venir à bout de cet incendie qui a provoqué une certaine panique parmi la population riveraine.

La hausse du mercure enregistrée, lundi, dans les régions du nord du pays a provoqué plusieurs départs de feux de forêts ayant parcouru des dizaines d'hectares de couvert végétal. Selon la Protection civile, plusieurs cas similaires ont été signalés à Alger, Tipasa, Boumerdès et Tizi Ouzou.

A Boumerdès et Alger certains habitants ont quitté précipitamment leurs maisons pour fuir les feux.

Un important dispositif de sécurité a été dépêché et des patrouilles importantes de la Protection civile se sont rendues sur les lieux avec plus de 16 engins mobilisés pour circonscrire l'incendie

Selon les premières déclarations de Nassim Bernaoui, chargé de communication à la direction de la communication de la Protection civile, sur la chaîne Ennahar TV: «C'est un feu de broussaille qui a touché les palmiers au niveau du parc du côté de la maison Mercédès en allant vers Ben Aknoun.» L'incendie a été circonscrit en fin de journée. Plus de 16 engins ont été mobilisés par la Protection civile pour combattre l'incendie et l'empêcher de gagner du terrain. Il semble que la chaleur caniculaire qui a sévi hier a grandement contribué au déclenchement de cet incendie, pour le moins spectaculaire.