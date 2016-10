PROMOTION DES EXPORTATIONS HORS HYDROCARBURES Publication du Guide de l'exportateur algérien

Par Abdelkrim AMARNI -

Il sera disponible en 2017 et devra encourager et faciliter ce type d'exportation.

Le guide de l'exportateur sera publié et distribué gracieusement en 2017 par la direction générale des douanes. Cet ouvrage est édité dans le but d'encourager et de faciliter les exportations hors hydrocarbures, a annoncé à partir de Béchar le directeur général des Douanes, Kaddour Bentahar.

Ce document résume et détaille l'ensemble des étapes des procédures douanières nécessaires pour l'exportation des différents produits et marchandises, hors hydrocarbures, par les opérateurs économiques nationaux a précisé le DG des douanes, à l'issue de sa visite de travail mardi dans la wilaya de Béchar.

Constituant une contribution concrète et pratique de l'administration douanière au développement de l'économie nationale, ce guide permettra de vulgariser la réglementation en matière d'activités d'exportation et facilitera la professionnalisation de ce type d'activités économiques. Il constituera également un outil d'encouragement et d'incitation aux activités de production et d'exportation des diverses productions nationales, a souligné Bentahar.

Il a été procédé dernièrement à l'établissement à Biskra des procédures douanières in-situ à un exportateur de dattes vers l'étranger, permettant ainsi aux équipes douanières de réaliser les différents actes douaniers pour faciliter l'acheminement du produit directement vers le port d'exportation. Au titre des mesures de facilitation et de promotion des exportations hors hydrocarbures, un certain train de mesures de facilitation a été mis en branle a fait savoir, Bentahar.