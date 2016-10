LE MÉTRO FÊTE SON 5ÈME ANNIVERSAIRE Algérois jusqu'au bout de la ligne

Par Abdellah BOURIM -

Plus de 88 millions de voyageurs transportés depuis 2011, à raison de 100 000 passagers /jour.

«5 ans de métro, 5 ans de progrès»,c'est le slogan du métro d'Alger qui a fêté, hier, son 5éme anniversaire. Depuis sa mise en marche en 2011 le métro d'Alger a transporté plus de 88 millions de voyageurs à raison de 100.000 passagers /jour. «Service de qualité, fluidité et facilité de la mobilité des usagers de ce moyen de transport qui a révolutionné le secteur et qui fait partie du quotidien des familles algériennes. On est satisfait des résultats réalisés après 5 ans d'existence», c'est avec cette déclaration que la présidente du groupe Ratp, Elisabeth Borne, a donné le coup d'envoi de la cérémonie, à laquelle ont pris part le ministre des Travaux publics et des Transports Boujema Talai, et le directeur de l'entreprise du métro d'Alger, Omar Hadbi.

«Le métro continue à répondre aux exigences et clauses définies dans notre convention avec l'EMA, à savoir la régularité des trains, la pro-preté des stations et des rames», a déclaré la présidente du groupe Ratp qui gère l'Entreprise du métro d'Alger.

Une entreprise qui a su gagner la confiance des usagers de la ligne du métro, comme le démontre l'étude réalisée par l'entreprise sur le taux de satisfaction des clients de la qualité de service offert par le métro d'Alger à ses usagers. «un taux de satisfaction de 99% des clients, et 99,98% des trains arrivent à l'heure. Satisfaire les besoins de la population en matière du transport urbain, gagner du temps pour les usagers et gagner des espaces pour les gestionnaires de la ville sont les principaux objectifs de l'Entreprise du métro d'Alger», a souligné le président-directeur général de l'EMA, Omar Hadbi. Pour ce qui est du prix du billet pratiqué actuellement sur le marché, le président-directeur général du l'Entreprise du métro d'Alger, Omar Hadbi, a indiqué que l'entreprise mis à la disposition de ses clients de nouvelles formules d'abonnement aux profit des étudiants, des département ministériels et des entreprises.

«Le prix du billet à 50 DA est réservé notamment aux voyageurs occasionnels, un ticket de 10 voyages permet de se déplacer à des prix réduits et des formules d'abonnement pour les voyageurs réguliers, qui utilisent le métro et le tramway, permettent de diminuer le coût du trajet», a-t-il affirmé.

Selon ce dernier, l'exploitation de nouvelles lignes du métro dans les prochaines années permettra de réduire les subventions de l'Etat. «Dans la majorité des pays du monde dont la France, le métro est subventionné autour de 65%, en Algérie avec les extensions à venir on pourrait réduire le taux de subvention de l'Etat qui est actuellement à 70%.»Omar Hadbi, a affirmé également que la gestion du métro d'Alger est assurée à 95% par des cadres et personnels algériens qui sont prêts à prendre les choses en main. «Le contrat de cogestion avec les Français prendra fin en 2018, à ce moment-là on entamera de nouvelles négociations et pourquoi pas arriver seuls à la gestion de ce moyen qui a révolutionné le secteur des transports en Algérie. Nous avons un personnel très qualifié dans le domaine.»