OULD ABBÈS LORS DE LA RÉUNION DU BUREAU POLITIQUE DU FLN "Je ne suis en guerre contre personne"

Par Mohamed BOUFATAH -

Le bureau politique en réunion hier

«Je ne suis pas à ce poste pour régler des comptes avec quiconque», a affirmé Djamel Ould Abbès.

Le nouveau secrétaire général du FLN, Djamel Ould Abbès, prend de la hauteur. Il s'est présenté hier en rassembleur, en niant d'être investi d'une tâche liée à une quelconque purge ou démantèlement organique au sein du parti. Il a déclaré en marge de l'ouverture de la réunion de son bureau politique qu' il n'est «pas venu faire la guerre au FLN». La sienne, dit-il «s'est terminée en 1962».

Ouled Abbès qui a refusé de faire des déclarations à la presse et interdit aux journalistes l'accès à l'ouverture de la réunion du BP, n'en a pas moins dit l'essentiel: «Je ne suis en guerre contre personne, je suis venu pour redresser et reconstruire le parti et pas pour régler des comptes avec des personnes ou des parties.»

Cette réplique étant dite, le message s'adresse certainement à tous ceux qui ont très ouvertement soutenu son prédécesseur. Il n'y aura donc pas de règlement de comptes, mais les observateurs s'autorisent à penser que Ould Abbès a certainement un agenda secret. Une démarche qui n'est pas dévoilée par l'ambiance d'un huis clos. On le saura tôt ou tard, mais il est entendu que le message de «paix» s'accompagnera sûrement d'actions concrètes. L'allusion, ici tient aux alliances que fera le FLN avec d'autres formations politiques. On ne peut pas savoir jusqu'où ira le vieux parti, mais disons que la «paix» a un prix. Elle ouvre également des perspectives, puisque, dit-on le FLN relancera très sérieusement une vaste campagne de «recrutement» de militants qui seront une valeur ajoutée pour le parti, à quelques mois d'un rendez-vous électoral majeur.

Contrairement au style tonitruant de son prédécesseur, le Dr Ould Abbès, qui a présidé hier au siège du parti à Hydra sa toute première réunion du bureau politique a soutenu qu' «il favorise plutôt l'apaisement pour redonner toute sa crédibilité et son aura au FLN». Toutes les décisions et les instances nées du Xe congrès du FLN «sont légitimes», a-t-il ajouté.

Une réponse aux opposants de Saâdani et aux redresseurs qui réclament la tenue d'un congrès rassembleur ou congrès extraordinaire comme préalable à tout rapprochement avec la direction du parti. Par conséquent, il a réitéré que «les portes du parti sont ouvertes à tout le monde sans exception y compris pour les contestataires et les opposants, mais sans condition, et ce, dans le respect du statut et du règlement intérieur du parti».

Le communiqué sanctionnant cette rencontre, distille des messages adressés à ceux qui déclinent son offre parmi les adversaires de Amar Saâdani, le SG sortant. Le bureau politique rend hommage à Saâdani pour les efforts fournis et les grands services rendus durant toute la période qu'il a passée à la tête du FLN. Les membres du comité central sont également salués pour leur haut niveau de conscience démontré lors de l'élection du nouveau secrétaire général.

Dans le même document, le FLN loue les efforts accomplis par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, également président du parti en vue de préserver les acquis sociaux et de protéger les bas salaires à travers des mesures introduites à cet effet dans la loi de finances 2017. «Ces droits et acquis ont été réaffirmés par le président lors du Conseil des ministres comme il s'était engagé à faire face à la crise économique induite par la chute des cours des hydrocarbures», est-il fait savoir. Les deux groupes parlementaires du parti sont appelés à la «vigilance» durant le débat et l'adoption de la loi de finances 2017, visant à instaurer les grands équilibres du budget. Le même document, exhorte les militants et militantes à «se mobiliser derrière leur direction du parti, à sa tête le frère secrétaire général, Dr Ould Abbès».

Le BP invite tous les militants du parti où qu'ils soient «à rester unis afin de consolider sa position sur la scène politique nationale», poursuit le communiqué. Il soutient l'appel par le SG en vue du resserrement des rangs pour relever tous les défis dans le cadre de la réconciliation nationale fondée par Son Excellence le président de la République. Pour rappel, le Dr Ould Abbès, l'un des caciques du parti, a été plébiscité nouveau SG du parti majoritaire, le 22 octobre dernier au cours de la session ordinaire du comité central tenue à l'hôtel El Aurassi.