TROIS MORTS DANS UN ACCIDENT HIER À TAMANRASSET Le nouveau permis tombe à point

Par Chaabane BENSACI -

Aujourd'hui les fichiers sont disponibles et l'opération de décompte des points devenue possible grâce à la biométrie

Le nouveau texte présenté à l'APN porte sur le durcissement des sanctions à l'encontre des contrevenants et sur l'introduction du fameux permis à points. Initié en 2011, ce document n'a pas eu les effets escomptés dès lors que les fichiers nationaux des permis et des cartes grises faisaient encore défaut.

Trois personnes sont mortes et trois autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu, hier, à quelque 40 km au nord de Tamanrasset. Le drame s'est produit à la suite d'une collision entre un camion de transport de marchandises et un véhicule taxi, dans la soirée, à l'entrée de la localité de Tit, causant la mort instantanée de trois personnes âgées de 6 à 34 ans, et des blessures de différents degrés de gravité à trois autres âgées de 4 à 37 ans. Cet accident intervient alors qu'une campagne est menée depuis plusieurs jours sous l'égide du ministère de la Communication afin de sensibiliser les conducteurs aux dangers de la route. Le Centre national de prévention et de sécurité routière a multiplié durant toute l'année 2016 les rencontres et les alertes à travers tout le pays, mais les chiffres restent dramatiquement élevés, nonobstant une normativité entre 4000 et 4500 décès par an.

Les explications sont diverses et les conclusions portent le plus souvent sur le fait que les jeunes sont en tête des accidentés, l'autre paramètre ayant trait au mauvais état des routes, à la non-conformité de la signalisation et surtout à l'absence continue des moyens de contrôle des principaux facteurs tels que la vitesse excessive des véhicules, en particulier les poids lourds, à leur surcharge, aux problèmes techniques etc.

Quoi qu'il en soit, il semble qu'aujourd'hui les fichiers sont disponibles et l'opération de décompte des points devenue possible grâce à la biométrie. Reste à traduire en termes opérationnels les effets de cette gestion et là, on revient aux problèmes initiaux que sont l'inanité des commissions de daïra ainsi que la problématique de la formation. Chacun sait que les auto-écoles ont une part de responsabilité, au moins égale à celle des examinateurs qui distribuent les permis de conduire comme on vend les cacahuètes.

Un des travaux d'Hercule aurait pu consister justement dans une remise en ordre de cette situation préjudiciable à la société et dont l'impact n'est sûrement pas minime dans les statistiques des accidents de la route, au cours des dix dernières années.

Les responsables en charge du domaine au niveau du ministère des Travaux publics et des transports ont beaucoup de pain sur la planche. Depuis longtemps, ils travaillent à baliser la voie à coups de textes, d'arrêtés et de décrets successifs. Or, les plus beaux textes n'ont de valeur que par rapport à leur mise en application concrète. Il en va ainsi de celui qui porte sur le chronotachygraphe, élaboré depuis 2012 et publié un an plus tard, mais dont la mise en oeuvre tarde encore à voir le jour pour on ne sait quelle raison.