14 casemates détruites par l'ANP à Batna

Quatorze casemates pour terroristes et une mine de fabrication artisanale ont été découvertes et détruites par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Batna, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 27 octobre 2016 à Batna (5e Région militaire), 14 casemates pour terroristes et une mine de confection artisanale», précise-t-on de même source. Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des gardes-frontières «ont saisi à Tlemcen (2e RM), six quintaux et 99,4 kilogrammes de kif traité», tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale «ont arrêté, à Rélizane, un narcotrafiquant à bord d'un véhicule de tourisme chargé de 74 kilogrammes de kif traité».

A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam (6e RM), des détachements de l'ANP «ont arrêté 13 contrebandiers, 99 immigrants clandestins de différentes nationalités africaines et saisi deux camions, cinq véhicules tout-terrain, des outils de détonation, sept détecteurs de métaux, un marteau, piqueur et trois groupes-électrogènes». D'autre part, une unité des garde-côtes «a déjoué une tentative d'émigration clandestine de 15 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale à El-Kala (5e RM)», tandis que des gardes-frontières «ont déjoué plusieurs tentatives de contrebande de 19 272 litres de carburant à Souk Ahras, Tébessa et El Tarf (5e RM), ajoute le communiqué.