SITUATION SÉCURITAIRE AU SUD DU PAYS Deux terroristes se rendent à Illizi

Deux terroristes se sont rendus jeudi aux autorités militaires à Illizi, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts et à la vigilance des forces de l'Armée nationale populaire, deux terroristes se sont rendus, ce jour le 27 octobre 2016, aux autorités militaires du secteur opérationnel d'Illizi (4e Région militaire), en provenance des frontières Sud-Est en possession de deux pistolets-mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions. Il s'agit du dénommé F. Tahar et de B. Zin El-Abidine», précise le communiqué du MDN. «Ces résultats obtenus sur le terrain réitèrent la résolution et la ferme volonté de nos forces armées de venir à bout du fléau du terrorisme dans notre pays», ajoute la même source.