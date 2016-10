LA TOTALITÉ DU CHANTIER AURA COÛTÉ 38 MILLIARDS DE DA Oued El Harrach sentira bon en 2017

Par Abdellah BOURIM -

Plus de 2,6 millions de m3 de produits ont été dragués, 6000 familles relogées.

Le responsable du projet d'assainissement et d'aménagement de oued El-Harrach, Djamel Taïb, a assuré que ledit oued sera doté d'une partie navigable pour les petites embarcations sans moteurs s'étendant sur une longueur de six km à partir de l'embouchure des «Sablettes».

Pour ce faire, une vaste opération de dragage est nécessaire, qui permettra l'écoulement d'une eau de bonne qualité et l'entrée de l'eau de mer sur le tronçon navigable, facilitant ainsi une circulation normale de l'eau de mer avec l'eau douce de l'oued après enlèvement de tous les sédiments, a expliqué Taïb.

La réception totale du projet aura lieu fin 2017, a-t-il annoncé tout en qualifiant de «très appréciable» la cadence des travaux qui a atteint un taux de 75%. Il a annoncé également qu'après l'aménagement et la réception de trois tronçons d'oued El Harrach, les Sablettes (rive droite), les trois piscines se trouvant dans la rive gauche de l'oued et la Prise d'eau, sont des sites mus en espaces de loisirs. Ils ont été dégagés et aménagés de manière écologique à l'image des embouchures de Bentalha et de la Prise d'eau (sept hectares). «L'espace de loisirs de Bentalha, qui s'étend sur deux km a été doté d'espaces verts et de détente en plus de trois stades de football avec terrains en gazon naturel.», a relevé Taïb. Pour lui, le souci majeur de ce chantier était de «prémunir la population des risques, inondations», soulignant que cet objectif a été «pratiquement atteint». L'opération d'expropriation des constructions et d'unités industrielles est en cours d'exécution. Cette étape permettra de récupérer les terrains visés par le projet tout en indemnisant les propriétaires, comme l'ont été ceux des unités industrielles», a-t-il assuré. Une opération similaire est en cours au centre-ville d'El Harrach. L'opération d'aménagement de l'oued a nécessité le relogement de plus de 6 000 familles des bidonvilles construits sur les berges de l'oued, à l'image de celui d'Erremli connu comme le plus grand bidonville d'Alger. Le dragage, qui permettra une navigation de légères embarcations, va permettre le nettoyage de 2,6 millions de m3 de produits dragués. A la fin de cette opération, l'odeur nauséabonde dégagée par l'oued sera totalement éliminée. Plusieurs actions ont été menées pour l'assainissement de l'oued El Harrach qui est le «réceptacle» de toutes sortes de déchets, y compris les déchets solides et les rejets industriels. Une première opération appelée «opération jasmin» a été menée avec l'utilisation d'un gel désodorisant pour atténuer l'odeur nauséabonde dégagée. Un travail de fond a concerné les rejets domestiques qui seront traités par la station d'épuration de Baraki. La wilaya d'Alger a aussi pris en charge les rejets industriels, tout en instruisant les entreprises de se munir de stations d'épuration et traiter leurs rejets industriels avant de les jeter dans l'oued. Nombre d'entre elles ont été «mises en demeure» afin qu'elles se conforment au pré-traitement des rejets liquides avant leur rejet dans le réseau public ou dans l'oued. Le futur site offre d'ores et déjà un intérêt particulier parmi les investisseurs pour lesquels il deviendra certainement un pôle d'attraction et de loisirs et surtout un pôle économique non négligeable. L'oued El Harrach s'étend sur une longueur totale de 67 km dont 18,2 km dans la wilaya d'Alger. Le reste de son parcours s'étend sur les wilayas de Blida et de Médéa. Les travaux d'assainissement et d'aménagement d'oued El Harrach avaient débuté le 3 juin 2012 et confiés au groupement d'entreprises Cosider-Daewoo pour un coût de 38 milliards de DA. «Tous les grands problèmes de bidonvilles, d'expropriation et de nettoiement de tous les déchets sont résolus», a assuré le même responsable.