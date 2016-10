6E JOURNÉES MÉDICO-CHIRURGICALES Bouira forme ses médecins généralistes

Par Abdenour MERZOUK -

Plusieurs thèmes ont été retenus pour ces journées

Les journées sont retenues dans le cadre de la formation continue des médecins généralistes et s'inscrivent dans la mise en place d'un pôle de performance.

La bibliothèque centrale de la lecture publique abrite depuis hier et pour deux jours, la sixième édition des journées médico-chirurgicales organisées par la Société de médecine générale, en collaboration avec l'EPH Mohamed-Boudiaf de Bouira.

Les journées sont retenues dans le cadre de la formation continue des médecins généralistes et s'inscrivent, comme le précisera le directeur de l'EPH, Boutmere Djamel, dans les efforts pour la mise en place de pôles de performance, surtout que Bouira de par sa proximité avec la capitale, et la présence d'une grande université postule à un rang non négligeable sur l'échiquier sanitaire national.

Pour le modérateur, le docteur Tafat, il est temps pour les généralistes d'être des rédacteurs de lettres d'orientation, mais surtout des médecins qui font de la consultation. Pour le programme de la première journée, les organisateurs ont retenu plusieurs thèmes, comme les douleurs thoraciques, le syndrome coronarien, l'intérêt de la densitométrie dans l'ostéoporose, les nouvelles recommandations HTA, rein et diabète, rein et HTA... Ces pathologies sont fréquentes aux services des urgences et les conférences présentées par les docteurs Djerroud, Aouragh, Louafi, Pr Chibane objectent de donner au généraliste les premiers éléments et les mesures à prendre devant chaque cas.

La partie néphrologie a occupé le tiers du temps avec les Pr Benabadji, Hamouche et Seba. Même si les conférences et les débats bon nombre étaient très techniques, on pouvait comprendre que les éminents médecins voulaient simplifier la donne surtout que plusieurs des présents dans la salle étaient de jeunes médecins avides de savoir et manquant d'expérience. A l'occasion, les organisateurs ont aussi prévu un atelier portant sur la sécurité transfusionnelle présidé par le professeur M'hamsadji.

Le docteur Nehal a présenté une intervention sur la Bpco dépistage, ses homologues Dr Bellabas et Bouterboucha ont disserté sur la place de la thérapie ciblée à l'EPH de Bouira. Ces journées qui s'adressent précisément à une frange précise de la société, les médecins pour ne pas les citer, gagneraient à être plus médiatisées et doivent associer un plus large public. Les journées, des médecins venus de plusieurs wilayas du pays (une trentaine selon les organisateurs) sont passées inaperçues à Bouira.

Le choix de la rencontre aussi, du lieu, la bibliothèque de lecture publique n'est pas opportune.

La direction de la culture pouvait octroyer les locaux de la Maison de la culture qui sont situés au centre-ville qui s'ouvrent facilement quand il s'agit de politique. De nombreux hôtes ont eu beaucoup de difficultés à trouver le lieu.

L'autre facteur reste la vocation du lieu, la lecture mais aussi un lieu de recherche pour les étudiants. Ce carton rouge est adressé à la direction de la culture qui doit cesser sa gestion approximative des infrastructures.

Les hôtes de la wilaya sont conviés à une randonnée d'oxygénation sur le versant Sud du Djurdjura, à Tikjda pour cette deuxième journée.