L'ALGÉRIE EXCLUE DU PROCESSUS La Tunisie accueillera une structure de la BAD

Par Ali TIRICHINE -

La Banque africaine de développement (BAD) veut implanter, dans le cadre de son plan de décentralisation, cinq centres régionaux de ressources (RRC) en Afrique dont l'un d'entre eux en Tunisie.

Même si la liste de ces pays d'accueil ne sera publiée qu'en décembre 2016, Le média spécialisé Econostrum pense que la présence à Tunis de Frannie Leautier, vice-présidente de la BAD, laisse entrevoir une bonne nouvelle pour la Tunisie ce qui exclut de fait l'Algérie qui accueille déjà un représentant pour le pays.

Au cours de plusieurs entretiens, Frannie Leautier, la vice-présidente, a laissé entendre que Tunis était très bien placée pour accueillir un de ces RRC. Celui dédié à l'Afrique du Nord. Elle ne fait que confirmer une rumeur persistante depuis l'été 2016, soulignent les médias. La feuille de route sur la décentralisation a été lancée en mars 2011 pour renforcer le soutien aux pays membres régionaux sur le terrain.

Un plan sur cinq ans visait alors à renforcer les bureaux existants de la Banque, assurer une présence accrue dans les Etats fragiles et consolider les capacités régionales. C'est de ce dernier point que procède l'implantation de centres régionaux à travers le continent africain. Selon le président de l'époque, Donald Kaberuka, la décentralisation amène avec elle des avantages évidents.

La valeur clé provient de l'amélioration de la qualité du portefeuille, de la conception et de la supervision des projets, de l'accélération de la mise en oeuvre et de la passation des marchés, ainsi que de l'enrichissement du dialogue et du savoir en vue d'approfondir les études analytiques et les services en matière de conseils.

«La décentralisation renforcera la qualité des services que nous rendons aux pays membres régionaux, en tant que principale institution de financement du développement de l'Afrique», avait-il dit.

Les Centres régionaux de ressources bénéficieront d'un pool élargi de personnels techniques (spécialistes de la passation de marchés, de la gestion financière et du contrôle de la gestion financière ainsi que des experts sectoriels).

Le critère de sélection repose sur six points: la disponibilité et la qualité de l'infrastructure matérielle de la Banque, un bon réseau international de transport vers les pays de la région, un statut en tant que pôle de croissance régional, des infrastructures de communication fiables et de bonne qualité, un niveau raisonnable de sécurité des personnes et des biens, l'existence d'infrastructures éducatives et sanitaires de qualité pour les membres du personnel et leurs familles.

Créée en 1964 pour «promouvoir le développement économique et le progrès social dans les pays africains», la BAD rassemble 80 pays membres dont 54 africains. Elle siège à Abidjan. Suite à la guerre civile en Côte d'Ivoire, elle avait trouvé refuge à Tunis de septembre 2003 à septembre 2014.

L'arrivée d'un centre régional dans la capitale tunisienne serait-elle une récompense?