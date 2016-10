CONSTANTINE Plusieurs blessés dans des affrontements entre jeunes

Par Ikram GHIOUA -

Une vingtaine de jeunes se sont livrés jeudi, juste après la prière à une véritable guerre. Des affrontements avec des épées, couteaux et autres armes blanches ont fait au moins cinq blessés, selon des sources très bien informées, dont l'un confirme-t-on, dans un état grave. Ces gangsters ont pris le soin de masquer leur visage pour éviter d'être identifiés par les caméras de surveillance, notamment vu que les faits se sont déroulés à la vieille ville, comptant Souika et la rue Chevalier. Les habitants qui se sont réfugiés chez eux confient que les combats ont duré jusque tard dans la nuit. A priori, il s'agit d'une affaire de drogue. Néanmoins, personne n'a pu confirmer l'origine de ces affrontements qui ont installé la psychose au sein des citoyens. Rappelons que ce genre de heurts ont souvent été enregistrés au niveau de la Nouvelle Ville Ali Mendjeli et Ziadia.