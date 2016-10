LAMAMRA À PROPOS DE LA LUTTE ANTITERRORISTE "On est prêts à partager notre expérience"

Par Ikram GHIOUA -

L'Algérie a participé hier à une importante réunion des pays membres des 5+5 à Marseille.

A la tête de la délégation algérienne le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra. Il est question de passer au peigne fin les dossiers brûlants de la conjoncture dans le Bassin méditerranéen, à savoir le terrorisme et les mécanismes de lutte contre ce fléau, mais aussi la situation dans le Monde arabe. Dans ce contexte justement, le ministre des AE, Ramtane Lamamra souligne dans son intervention: «La lutte contre le terrorisme, outre une concertation étroite et un échange d'informations entre nos différents services de sécurité, nécessite, une approche multidimensionnelle pour l'éradiquer.» Il ne manquera pas d'ajouter: «Mon pays, qui a souffert des affres du terrorisme, a su vaincre ce fléau et sortir de la crise, seul, vainqueur, et nanti d'une expérience qu'il est prêt à partager avec tous les pays partenaires.» Il souligne également «qu'au-delà de la lutte strictement sécuritaire, au demeurant plus que nécessaire, l'éradication du terrorisme passe par le tarissement de ses ressources financières, qui lui donnent les moyens de sa propagande et sa capacité de nuisance», soulevant encore une fois que «le paiement de rançons est une source de financement du terrorisme devant être traité en tant que tel». Lamamra estime: «Il me semble, par conséquent, que les finances constituent pour nous une niche sur laquelle nous devons coopérer de manière plus active en vue de tracer et de contrôler les transferts financiers douteux qui risquent de profiter au terrorisme.» Plus important encore, le ministre des AE appelle à lutter contre le discours de la haine et de l'extrémisme. A ce propos, il a affirmé devant ses homologues que «la radicalisation touche les jeunes issus des couches sociales les plus démunies.» Enfin, le chef de la diplomatie algérienne a plaidé pour «la nécessité de placer les jeunesses des pays membres du dialogue 5+5 au coeur du développement en leur offrant une éducation à même de leur ouvrir des perspectives». Cette réunion ministérielle qui a regroupé en plus de l'Algérie, l'Espagne, la France, Malte, le Portugal, la Libye, le Maroc, la Mauritanie et la Tunisie statuera également sur les différentes crises dans la région. Il s'agit de la 13ème réunion du genre. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères il est souligné: «Les ministres des Affaires étrangères des pays membres du dialogue 5+5 examineront à cette occasion les questions régionales et internationales telles que la situation en Libye, en Syrie et en Irak, la sécurité et la lutte contre le terrorisme, le développement et la coopération, l'éducation, l'emploi et la jeunesse, les défis climatiques dans la perspective de la COP 22». Ce qui renseigne sur l'extrême urgence d'aboutir à des accords pour la résolution des crises au niveau de ces pays dont les conséquences, notamment en ce qui concerne le terrorisme, seront préoccupantes. Il s'agit de lutter contre des organisations transnationales qui répondent au pouvoir du dollar, en un mot des substrats qui obéissent à des agendas déterminés et définis au profit de certains protagonistes du capitalisme international.