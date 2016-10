CARTES D'IDENTITÉ BIOMÉTRIQUES 445.000 cartes délivrées

Par Madjid BERKANE -

Les citoyens titulaires d'un passeport biométrique n'ont pas besoin de fournir un nouveau dossier pour l'obtention de la carte d'identité biométrique.

L'opération de délivrance des cartes d'identité biométriques à l'échelle nationale se poursuit dans de bonnes conditions. Selon Amar Bouderbala, directeur central au ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, un total de 445.000 cartes d'identité biométriques a été délivré jusque-là à travers toutes les wilayas du pays.«60% des demandes de délivrance de cette carte, soit 445.000 cartes sur les 831.889 dossiers déposés ont été jusqu'à présent satisfaites à travers les différentes wilayas du pays». Ce taux, précise le responsable, concerne le nombre de cartes confectionnées dans le cadre de la deuxième étape de délivrance de la carte d'identité biométrique ayant commencé au mois de septembre dernier. La première étape a commencé au mois de mars dernier et a concerné les bacheliers, rappelle-t-il. M. Bouderbala qui s'exprimait lors d'un séminaire régional de formation sur le lancement progressif de la Cnibe organisé au siège de la wilaya de Constantine, a précisé que les citoyens titulaires d'un passeport biométrique n'ont pas besoin de fournir un nouveau dossier, avant de préciser: «Les demandeurs de ce document seront prévenus progressivement par SMS de la date de récupération de leurs cartes». Le séminaire de Constantine auquel 11 wilayas de l'est du pays ont pris part vise, indique le représentant de Bedoui, la présentation et l'explication du système de formulaire de la demande de la carte nationale biométrique électronique et les techniques de sa délivrance dans les Assemblées populaires communales (APC). Cette formation, qui a été organisée durant les derniers mois dans les wilayas d'Alger, de Ouargla et d'Oran a ciblé des cadres des cellules techniques de wilaya chargées de suivre cette opération à travers les communes, des ingénieurs en informatique et des directeurs de la réglementation et des affaires générales (Drag) desdites wilayas, a-t-il noté, soulignant que des formations similaires sont également prévues dans les régions du centre et du sud du pays. A noter que le ministère de l'Intérieur a doté toutes les communes en nombre suffisant d'appareils produisant ces cartes. La délivrance d'une carte d'identité prend juste quelques jours maintenant.