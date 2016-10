HOGRA ET MACHISME À L'ADE DE TÉBESSA Le directeur risque un an de prison

Par Wahida BAHRI -

C'est là, une première dans ce secteur dont le ras-le-bol du personnel renseigne sur les dures conditions professionnelles.

Dans une salle d'audience pleine à craquer, le représentant du ministère public près le tribunal correctionnel de Tébessa a requis une peine d'un an de prison ferme, assortie d'une amende de 50.000 DA à l'encontre du directeur de l'ADE de Tébessa, qui s'est absenté pour la deuxième fois, avons-nous constaté sur place. L'affaire oppose une employée à son directeur de l'Algérienne des eaux de Tébessa, suite à une plainte introduite par la victime.

Cette dernière, cadre à l'agence locale de l'ADE et mère de famille, a fait l'objet, en présence de témoins et à plusieurs reprises d'insultes et d'abus de pouvoir du directeur de cette même entreprise.

Une situation de plus en plus insoutenable tant pour la victime que pour sa famille. Mais surtout pour la population de Tébessa, agglomération de l'intérieur du pays, où les traditions de dignité et de respect de la femme sont bien ancrées et où l'on ne badine pas avec la «horma». De nombreux habitants sont venus scruter avec une impatience affichée, du côté du tribunal correctionnel de la ville pour s'assurer si bel et bien ils étaient dans un état de droit, qui veille sur la protection des droits, notamment de la femme. Le fait marquant de l'audience qui s'est tenue jeudi dernier, est l'absence inexpliquée pour la deuxième fois consécutive du directeur tyrannique, ce qui a été très mal pris, affirme-t-on, par le président de ce tribunal. Un magistrat rigoureux dans le traitement des affaires qui lui sont confiées, nous chuchote-t-on.

D'ailleurs, au sein de la foule, qui n'a pas pu assister à l'audience, en raison de l'exiguïté de la salle, d'aucuns ont confié qu'ils étaient curieux de connaître le sort que réserve la justice à ce responsable d'agence qui, comptant sur une complaisance bien distinguée, nargue les lois de la République et persiste à outrepasser les règles de gestion, en offensant la mère de famille, l'insultant de la pire des manières et en présence de témoins sur son lieu de travail.

D'ailleurs, la défense de la plaignante a, lors d'une cinglante plaidoirie, mis en exergue la hogra et le machisme inconsidéré dont a fait preuve le directeur de l'agence ADE.

La défense de la victime à travers sa plaidoirie n'a laissé place, faut-il le noter, à aucune zone d'ombre dans le dossier qui lui a été confié. Elle a non seulement convaincu le tribunal du caractère arrogant et peu soucieux des règles de bienséance du responsable incriminé, mais elle a surtout persuadé l'assistance que celui-ci a bénéficié, depuis le début de l'affaire, en février dernier, de la complaisance de certaines parties, au niveau d'un commissariat de police et même au sein du parquet de Tébessa, dans le but de lui éviter d'avoir à comparaître devant la justice, a-t-elle martelé. La défense s'est demandée notamment, pourquoi les trois témoins qu'avait cité à sa décharge le directeur n'avaient pas été entendus au commissariat de l'arrondissement dont dépend territorialement l'agence ADE, où a eu lieu l'incident, et qu'ils ont pu bizarrement faire enregistrer leurs témoignages, trois mois après dans une autre sûreté urbaine le même jour et à la même heure, comme le prouvent les procès-verbaux d'audition par la police, dont elle a manifesté le besoin de prendre connaissance des copies. Dans sa quête de vérité, la défense s'est étonnée, ensuite, que l'objet de la plainte, qui demandait réparation d'une agression verbale violente accompagnée d'insultes dans l'exercice de ses fonctions, ait pu être considérée par le parquet comme un simple échange de propos entre collègues, nonobstant le fait qu'il s'agit en réalité d'un outrage à subalterne commis par un responsable, ce qui est totalement différent au regard de la loi, et c'est la raison pour laquelle elle a demandé une requalification de l'affaire.

Se disant confiante en la justice algérienne et les magistrats qui l'administrent, la défense a demandé au tribunal chargé du dossier de conforter la victime dans l'idée qu'il n'existe pas dans notre pays de citoyens de première catégorie qui seraient au-dessus des lois de la République. D'où le réquisitoire du représentant du ministère public, axé sur la préservation des droits de tout un chacun et que personne n'est au-dessus des lois de la République, pour demander une année de prison ferme, assortie d'une amende de 50.000 DA, à l'encontre du directeur de l'agence ADE.

Le tribunal correctionnel de Tébessa devra se prononcer le 10 novembre prochain sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre.