DES LOGEMENTS ET DES INFRASTRUCTURES SERONT INAUGURÉS LE 11 DÉCEMBRE Sidi Abdellah commence à prendre forme

Par Walid AÏT SAÏD -

Ça ne sera pas une ville dortoir qu'habiteront les futurs riverains de Sidi Abdellah, mais une ville avec toutes les commodités nécessaires. C'est du moins ce qu'affirme Abdelmadjid Tebboune.

Les futurs habitants de Sidi Abdellah ont de quoi se réjouir! En plus de la ligne ferroviaire vers Alger qui sera inaugurée le 1er novembre prochain, ils auront droit à toutes les commodités dans leurs cités. C'est l'affirmation faite, jeudi dernier, par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune. «Les logements qui seront livrés au titre de la 1re tranche de la nouvelle ville Sidi Abdellah le 11 décembre prochain, seront dotés de structures de proximité pour assurer toutes les prestations indispensables», a rassuré le ministre lors d'une visite d'inspection des chantiers de cette nouvelle ville. Le 11 décembre prochain, la première tranche de la nouvelle ville Sidi Abdellah sera réceptionnée avec 10.000 logements selon les formules location-vente (Aadl) et logement promotionnel public (LPP) où les travaux touchent à leur fin.

Dix écoles primaires, cinq CEM et un lycée ont été prévus pour accompagner le site Aadl de Sidi Abdellah. Quatre écoles seront réceptionnées en décembre prochain outre la réalisation de centres de sûreté et de la Protection civile.

Le site compte aussi près de 500 locaux commerciaux pour diverses activités dont la réception est prévue dans les semaines à venir selon le cahier des charges. Ces structures de proximité dont l'inauguration est prévue en décembre prochain, permettront de créer environ 1200 emplois directs, selon les déclarations du ministre de l'Habitat. D'autre part, des marchés sont en cours pour la réalisation d'agences bancaires, de bureaux de postes et de prestations en télécommunications.

Actuellement, la cadence s'accélère pour doter tous les logements en décembre prochain en fibre optique afin de bénéficier des prestations de téléphone et d'Internet haut débit et l'installation de paraboles collectives en haut des immeubles qui seront dotés d'un système d'entrée numérique pour permettre l'accès aux résidents à l'aide d'une carte magnétique ou de l'empreinte digitale. Le Wi-Fi est disponible aussi dans les endroits publics. Par ailleurs, ces cités ont été réalisées selon une conception particulière devant être préservée par les habitants. Il leur sera par exemple, interdit de placer des barreaux en fer sur les fenêtres hormis ceux du premier étage où ils pourront se procurer une autorisation à cet effet. Des pylônes électriques qui fonctionnent avec l'énergie photovoltaïque seront réalisés progressivement. Au volet hygiène, un plan de collecte de déchets a été mis au point et qui sera confié à l'entreprise «Extra net». Celle-ci utilisera pour la première fois, la technique de l'enfouissement des déchets et le tri. Les rues et places ont d'ores et déjà été baptisées conformément aux décisions de la commission interministérielle instituée début août. D'un autre côté, M.Tebboune a précisé que «la première tranche de la nouvelle ville Sidi Abdellah sera évaluée sur la base de la qualité des prestations fournies aux habitants et non en fonction du nombre des habitants», ajoutant que cet espace urbanistique a été conçu pour servir de modèle pour les autres nouvelles villes. Cette expérience servira de référence pour la réhabilitation des autres villes, a-t-il encore dit. Il a insisté, en outre, sur la gestion sérieuse et efficace de ces structures après leur inauguration en vue d'assurer leur viabilité. En parallèle avec la réception de la première tranche de la nouvelle ville, plusieurs projets de loisirs et de divertissement ont été lancés dont un complexe sportif et de divertissement dont la gestion est confiée à (A. R. S. Drich).

Le projet qui sera réceptionné dans trois années, compte un espace pour les sportifs, un hôtel de 200 chambres, un bassin d'eau, des espaces de patinage et bowling, des salles de cinéma, l'équitation, des piscines et autres. La nouvelle ville de Sidi Abdellah commence enfin à prendre forme...