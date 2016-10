WALID AÏT SAÏD GAGNE LE PRIX DE LA PRESSE ÉCONOMIQUE ORGANISÉ PAR LE FCE Le récidiviste de la victoire

Par Brahim TAKHEROUBT -

Les lauréats recevant leurs Prix

Le coeur sur la main, la main tendue au journalisme, le jeune loup a encore exhibé ses crocs et mordu au mollet. Cette fois-ci, le morceau a été gros. Le journaliste de L'Expression, Walid Aït Saïd, a été lauréat du Prix de la presse économique, organisé par le Forum des chefs d'entreprise (FCE). Le trophée, lui, a été remis lors d'une très conviviale cérémonie qui s'est déroulée en présence de membres du gouvernement dont notamment, le ministre de la Communication Hamid Grine, le ministre des Travaux publics et des Transports Boudjema Talai, et celui de la Jeunesse et des Sports El Hadi Ould Ali, ainsi que le président du FCE Ali Haddad. Après six années de métier, Walid a développé un flair de fauve dans la jungle médiatique. Il est déjà à son quatrième Prix national dans le monde du journalisme sans compter qu'il a été sélectionné par l'ambassade de France pour suivre un stage de formation au prestigieux Institut de formation de journalistes à Paris. Et le calepin qu'il a ouvert pour ce passionnant, mais dur métier n'est qu'à ses premières pages. Depuis juin 2010, qu'il hante le long couloir du quotidien L'Expression, ce journal école de formation où l'on apprend la rigueur, la discipline et le sens des relations humaines. Trois catégories ont été retenues dans le cadre du Prix du FCE: la presse écrite, télévisuelle (reportages et enquêtes) et un Prix spécial pour la meilleure émission ou meilleur débat économique a été annulé pour manque de qualité des travaux déposés. Bien mené, un style rédactionnel fluide et agréable, une idée originale, le sujet de L'Expression portant le titre: «Oui, je consomme algérien», a été primé à la quasi-unanimité du jury parmi les quarante articles qui étaient en lice. Le Prix du Meilleur travail télévisuel a été attribué à Nasreddine Marir de Dzair News pour un reportage sur les pratiques illégales dans le commerce extérieur. Pour ce qui est de la catégorie du Meilleur débat économique télévisuel, le Prix spécial est revenu à Ouarda Aoufi de l'Entv qui a affirmé que cette distinction l'a «honorée, surtout qu'elle intervient à l'occasion de la Journée nationale de la presse (22 octobre), instituée par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika».

Les heureux gagnants ont reçu chacun un trophée en plus d'un chèque d'un million de DA. S'exprimant à l'ouverture de la cérémonie, le ministre de la Communication a salué cette initiative qui consacre, dit-il, «la culture du mérite dans le domaine de la presse». Le patron du FCE, Ali Haddad a indiqué pour sa part que l'institution de ce prix n'est pas une idée improvisée mais le fruit d'une longue réflexion. «Nous nous sommes longuement interrogés sur la pertinence d'instituer un prix, alors qu'il en existe déjà une multitude. Nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle les actes qui encouragent l'excellence et qui récompensent l'effort et le travail ne sont jamais de trop», a-t-il indiqué lors de son intervention. C'est une manière pour le patronat de participer à la formation des journalistes par l'émulation et l'encouragement. Plus encore, le FCE suggère une sorte de halte pour la presse nationale aux fins d'un débat approfondi après une pratique de 26 années d'ouverture médiatique. En effet, il va falloir maintenant faire le bilan de cette expérience. «Le FCE est prêt à contribuer activement à l'effort d'initier un débat sur la réorganisation du paysage médiatique dont l'ouverture s'était faite de manière précipitée», a ajouté Ali Haddad. Dans cette halte médiatique en perspective, il est évident que le FCE s'est attelé à placer l'économie au coeur du débat national.

M.Haddad estime à ce sujet que «le forum a réussi en grande partie grâce à la presse qui a toujours rendu-compte de nos activités auprès de l'opinion publique».

Il ajoute par ailleurs, que «la presse nous a toujours accompagnés dans toutes nos actions, véhiculé nos messages et nos valeurs et contribué à vulgariser nos idées et les concepts complexes de l'économie». Aussi, le FCE souhaite-t-il contribuer à travers cette action au processus de professionnalisation du secteur de la presse et à sa modernisation.