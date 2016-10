OULD ABBÈS, BELKHADEM ET BELAYAT ABATTENT LEURS CARTES FLN: La guerre de positions

Par Saïd BOUCETTA -

Ould Abbès -- Belkhadem -- Belayat

La bonne volonté des uns et des autres amène à penser que les négociations des frères ennemis peuvent aboutir.

Le changement à la tête du FLN n'a rien à voir avec l'état de santé du désormais ex-secrétaire général. Preuve en est que toutes les manoeuvres qui s'effectuent autour du parti, accentuent le sentiment d'un recadrage de l'action du parti. Ce sentiment est d'autant plus vrai que plusieurs jours après la prise en main de la formation politique par Djamel Ould Abbès, le sujet dominant demeure encore le rassemblement de ces cadres, éparpillés par plusieurs années de luttes intestines. Le nouveau patron du FLN n'a pas fait qu'annoncer la couleur, il s'est empressé d'envoyer des messages précis à toutes les «maisons» dissidentes du parti. Il a discuté avec Abdelaziz Belkhadem et les autres frères ennemis et ne l'a pas caché. Ould Abbès a choisi l'option de la transparence, ce qui fait, disons-le, économiser du temps et de l'énergie aux autres anciens responsables du FLN, tombés en disgrâce au dernier congrès, mais que la proximité des prochaines législatives «réhabilite», realpolitik oblige.

Ainsi, le week-end a été riche en enseignements sur les ambitions des uns et des autres. L'ancien chef du gouvernement et néanmoins ex-secrétaire général du FLN s'est positionné sur le nouvel échiquier et réclame une instance transitoire à la tête du parti.

Belkhadem doit certainement savoir que sa demande n'a aucune chance d'aboutir en l'état. Mais il a déplacé des «pions», dans l'attente du prochain coup du secrétaire général du parti. L'autre dissident de toujours, Abderrahmane Belayat, sans doute «encouragé» par la nouvelle donne au sommet du vieux parti, pose, lui aussi, une condition impossible à remplir, à savoir la convocation d'un congrès extraordinaire. Cela dit, les deux «joueurs» tiennent beaucoup à maintenir le contact avec Djamel Ould Abbès et semblent attendre son «prochain coup», après son appel au rassemblement.

La réponse n'a pas tardé. Une instance de transition ou un congrès extraordinaire ne figurent pas sur les tablettes du premier responsable du FLN. En fait, chacun veut maximaliser ses chances.

Nous en sommes donc à une sorte de cul-de-sac, mais la bonne volonté des uns et des autres amène à penser que les négociations des frères ennemis peuvent aboutir, dans le sens où après cette petite «guerre de positions», chaque camp va tenter une approche en direction de l'adversaire. Ainsi va le FLN, un parti en mouvement perpétuel où même les plus forts consentent à ouvrir la porte aux adversaires d'hier, au risque d'y laisser des plumes. C'est, quelque part l'attitude de Djamel Ould Abbès qui est arrivé à la tête d'un parti structuré, stabilisé, fort d'un congrès réussi, d'un comité central élargi et d'une base cohérente qui commençait à oublier les «agitateurs» d'hier. Mais le FLN fait de la politique et celle-ci recommande de toujours chercher à convaincre. C'est d'ailleurs le credo de l'actuel secrétaire général qui a tracé les lignes rouges. Il serait en effet suicidaire de sa part de se laisser entraîner dans la solution de l'instance transitoire ou du congrès extraordinaire.

Cela étant, le terrain des négociations est forcément dans les institutions élues de la République. Le «coup de maître» de Ould Abbès serait de parvenir à convaincre les dissidents de figurer sur les listes électorales du FLN pour les prochaines élections législatives. Pareille disposition ressouderait les rangs du parti et donnerait aux redresseurs l'opportunité de revenir dans le jeu. Il ne sera certainement pas facile de dresser des listes dans ces conditions, mais cela relèverait de l'aspect technique de l'accord.

L'important, pour le secrétaire général, est d'offrir aux anciens responsables en disgrâce du FLN une réelle opportunité de revenir aux instances dirigeantes du parti au prochain congrès.

Et si Ould Abbès insiste sur l'impossibilité d'un congrès, en l'état actuel des choses, personne ne peut prévoir l'avenir du FLN, après les élections. Sachant que les frondeurs n'ont aucun moyen d'imposer une instance transitoire ou un congrès extraordinaire, ils ne peuvent faire autrement que d'accepter une offre d'intégrer des listes électorales. Ils doivent faire vite, car le train des législative entre en gare et quand le moment viendra, il partira. De ce fait, dans les négociations qui s'annoncent peut-être compliquées pour les uns et les autres, Djamel Ould Abbès tient la bonne carte.