ABDELMADJID SIDI SAÏD "La stabilité du pays est une ligne rouge"

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le secrétaire général de l'ugta a tenu ces propos à l'occasion de la rencontre ayant réuni jeudi des membres du secrétariat national et des secrétaires généraux des unions de wilaya de l'Ugta.

«Nul n'a le droit de se livrer à des actes mettant en péril la stabilité chèrement acquise par le peuple algérien.» Telle a été la déclaration phare faite jeudi à Oran par le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs algériens, Abdelmadjid Sidi Saïd.

Une telle déclaration a été sur le champ suivie d'une autre non moins virulente à travers laquelle Sidi Said n'a pas été indulgent lorsqu'il a affirmé: «Nul n'a le droit de porter atteinte à la stabilité du pays.» Sidi Saïd a tenu de tels propos à l'occasion de la rencontre de travail tenue jeudi à Oran dans laquelle ont pris part des membres du secrétariat national et des secrétaires généraux des unions de wilaya de son organisation. Cette rencontre a été marquée par la présence de l'envoyé spécial du Premier ministre, Abdelmalek Sellal, en la personne du ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjema Talai. Pour le premier responsables de la Centrale syndicale, «la paix et la stabilité, c'est une ligne rouge pour nous tous».

D'ailleurs, en tenant son discours d'ouverture de la rencontre, Abdelmadjid Sidi Saïd a mis l'accent sur cette stabilité tout en revenant sur les grandes actions qui ont été accomplies par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika dans le cadre de la «paix et du développement économique». S'adressant aux travailleurs, Sidi Saïd n'a pas été vague dans ses dires en lisant lui-même le communiqué saluant «les grands efforts consentis par le président de la République en direction des travailleurs». Ce n'est pas tout. Dans son speech, il n'a pas omis au passage de réitérer son satisfecit par rapport au dernier Conseil des ministres ayant été présidé par le chef de l'Etat, Abdelaziz Bouteflika. Abdelmadjid Sidi Saïd n'a pas non plus dissimulé sa satisfaction en abordant «ce qui a trait à la rationalisation des dépenses et au maintien des projets à caractère social et des aides destinées aux couches nécessiteuses». Si le premier responsable de la Centrale syndicale s'est contenté d'un tel discours en se rendant à Oran, le ministre des Travaux publics et des Transports, Boudjema Talai, a, pour sa part opté pour la course effrénée en inspectant le chantier dont la réalisation revient à son département. Dès son arrivée à Oran, il s'est enquis de l'état d'avancement de deux opérations d'envergure, portant réalisation de la future aérogare de l'aéroport international d'Es Sénia Ahmed-Ben Bella. Comme il s'est rendu dans la pénétrante autoroutière devant relier le port d'Oran à l'autoroute Est-Ouest. Il s'agit entre autres de la première tranche s'étendant sur une distance de 8 km. Le projet global prévoit la réalisation d'un tronçon égal à 26 km. Jusque-là, le chantier n'est pas sorti de son cadre, c'est-à-dire les délais fixés.

Les taux d'avancement des travaux sont évalués respectivement à 55% et à 49,23%, selon les données techniques communiquées sur place. Le ministre n'est pas resté sur sa faim en pressant le réalisateur, l'invitant à remettre le chantier tel que convenu, c'est-à-dire en 2017.