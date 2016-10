54E ANNIVERSAIRE DU RECOUVREMENT DE LA SOUVERAINETÉ SUR LA TÉLÉVISION ET LA RADIO NATIONALES L'hommage de Hamid Grine

Par Madjid BERKANE -

La dépénalisation du délit de presse dans la nouvelle Constitution est l'oeuvre du président de la République.

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ne sera jamais assez remercié par les journalistes pour le bien qu'il a fait à la liberté de la presse en Algérie, a indiqué avant-hier Hamid Grine, ministre de la Communication, devant des journalistes de la Télévision et de la Radio nationales, en marge de la célébration du 54e anniversaire du recouvrement de la souveraineté de ces deux entreprises, correspondant au 28 octobre 1962. La consécration de la liberté d'expression dans la nouvelle Constitution, comme étant l'un des principes fondamentaux de la République algérienne, est l'oeuvre de Bouteflika, a souligné le ministre. A ce titre, s'il y a un hommage à rendre à quelqu'un à cette occasion, eh bien c'est au président de la République qu'il faut le rendre. «Le meilleur message qu'on pourrait avoir à cette occasion, c'est celui de rendre hommage au président de la République pour avoir consacré la liberté de la presse comme un des principes fondamentaux de la République», a t-il ajouté. «Cet hommage que je viens de rendre solennellement au président, n'émane pas de ma personne. Mais je le fais parce qu' une représentante syndicale de la Radio nationale m'a chargé de transmettre les remerciements de la corporation au président de la République», a nuancé Grine. Le président mérite un vibrant hommage de la part des journalistes, a laissé entendre le premier responsable du secteur de la communication en Algérie, parce que c'est grâce à ce dernier que le délit de presse en Algérie a été dépénalisé. L'article consacrant cette avancée extraordinaire, est l'article 41. Celui-là stipule clairement que «la liberté de la presse écrite, audiovisuelle et sur les réseaux sociaux d'information est garantie et qu'elle n'est restreinte par aucune forme de censure préalable». Le président de la République, malgré cette avancée historique pour la liberté de la presse, n'a jamais été remercié tel qu'il se doit de la part des journalistes. Hamid Grine a remarqué cela et l'a relevé à maintes occasions. Lors d'une visite de travail qui l'a mené à Béjaïa quelques mois seulement après l'adoption de la nouvelle Constitution par les parlementaires, il avait déclaré: «En dépit de cette avancée historique pour la liberté de la presse, j'observe que les journaux et la télévision n'en parlent pas assez», a-t-il déploré. Par ailleurs, tout en exprimant par la même occasion ses félicitations aux travailleurs des deux entreprises publiques, le ministre a souligné que «l'héroïsme n'était pas seulement de mourir au champ d'honneur, mais de venir chaque matin travailler, quelles que soient les circonstances et quels que soient parfois les coups du sort». Et d'ajouter: «A l'occasion de cet anniversaire, j'exprime tous mes encouragements et toute mon admiration à ceux qui ont sacrifié leur vie, qu'ils soient décédés ou encore vivants, pour la Radio et pour la Télévision nationales.» Le prochain défi que devraient relever désormais ces deux entreprises «est la promotion de notre culture, de notre savoir-faire et aussi de la paix entre les Algériens parce qu'il y a une paix et un modèle de paix algérien», a conclu Hamid Grine.