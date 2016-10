MIGRATION CLANDESTINE DE NIGÉRIENS Le réseau démantelé

Par Walid AÏT SAÏD -

C'était finalement un réseau de trafic d'êtres humains, dont le «coeur» se trouvait à Tamanrasset, qui est responsable de cette tragédie...

Gravissime! La migration clandestine de Nigériens en Alger était l'oeuvre d'un réseau de trafic d'êtres humains! C'est l'aveu fait par le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses du Niger, Mohamed Bazoum, qui était en visite à Alger. Ce réseau de passeurs avait comme point d'ancrage la ville de l'extrême Sud algérien: Tamanrasset. «Le réseau qui a été à l'origine du flux migratoire clandestin de ressortissants nigériens en Algérie et dont le «coeur» se trouvait à Tamanrasset, a été démantelé», a indiqué Mohamed Bazoum dans une déclaration à la presse à l'issue de son entretien avec le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui. C'est donc tout un réseau qui est responsable de cette tragédie humaine que l'on aperçoit sur nos routes. Il jouait avec le désespoir des gens, leur promettant monts et merveilles avant de les abandonner à leur triste sort. D'ailleurs, certains se sont même retrouvés malgré eux empêtrés dans de sales affaires. Chose que le ministre de l'Intérieur nigérien a vivement condamné. «Certains se livrent à un nombre d'activités que nous refusons», a-t-il pesté, sans donner plus de détails. Ce réseau démantelé, Mohamed Bazoum a fait savoir qu'il avait procédé avec son homologue algérien à l'évaluation de la mise en oeuvre des mesures convenues entre les deux parties. Il parle là de la question de la lutte contre la migration clandestine et les accords de rapatriement volontaire. Dans ce sens, il a rappelé que son pays avait sollicité l'Algérie pour «travailler ensemble» dans la lutte contre ce fléau, soulignant que grâce à cette coopération, de «bons résultats» ont été obtenus dans ce cadre. Il est à rappeler que le gouvernement du Niger avait présenté une demande de rapatriement de ses ressortissants entrés illégalement en Algérie, chose qui avait été acceptée par les autorités algériennes. Une opération de rapatriement d'envergure a été menée en coordination avec différents secteurs partenaires. Selon les observateurs, elle s'était déroulée dans de bonnes conditions et dans le respect de la dignité humaine. Les ressortissants nigériens ont d'abord été conduits dans des centres de transit. Des kits alimentaires leur avaient été distribués. Ils avaient également bénéficié de consultations médicales. Mais il semble que leur mauvaise expérience en Algérie n'a pas servi de leçon puisque ce réseau a continué d'activer jusqu'à son récent démantèlement...