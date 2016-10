LUTTE CONTRE LE CANCER DU SEIN Associations et laboratoires se mobilisent

Par Ali TIRICHINE -

De nombreuses femmes meurent chaque année du cancer du sein. C'est intolérable pour les laboratoires et les associations.

La société algérienne de radiologie et imagerie médicale (Sarim) a organisé, ce week-end, en collaboration avec l'Association des médecins du Grand Alger (Asmga) et l'Association sportive de Bouchaoui (Asbac) une course de sensibilisation contre le cancer du sein au parc zoologique de Ben Aknoun. Plus de 400 participants ont pris part à cette manifestation sportive.

Coïncidant avec octobre rose, cette occasion a été mise à profit pour sensibiliser contre le cancer du sein. Le mois d'octobre a été choisi il y a une trentaine d'années pour devenir un moment fort de lutte contre le cancer du sein qui commençait à faire des ravages parmi les femmes dans le monde. Cette lutte est devenue le symbole d'un effort collectif pour empêcher que ce cancer ne continue à faire toujours plus de victimes. Octobre rose, tous contre le cancer du sein, c'est sous ce slogan que l'entreprise citoyenne Roche Algérie a sponsorisé une campagne de dépistage du cancer dans le Grand Sud. Cette caravane, pilotée par l'association Nour Doha, a pris le départ le 18 octobre en direction de Tamanrasset et comprend une équipe pluridisciplinaire pour ausculter les femmes habitant dans des zones enclavées et éventuellement diagnostiquer des cancers à un stade précoce. Cette opération se poursuivra jusqu'au mois de novembre à Djanet, Timimoun... Par ailleurs, Roche a signé hier une convention avec l'association El Amel pour participer activement à l'opération mammobile qui doit sillonner tout le pays. Chaque année, le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies. Pour rappel, environ 11.000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année en Algérie.

Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme sur la propagation alarmante du cancer du sein en Algérie. Véritable problème de santé publique, cette pathologie qui affecte annuellement 11.000 personnes, interpelle, de plus en plus, de par sa recrudescence épidémique alarmante. Le cancer du sein représente le cancer le plus répandu en Algérie. Son incidence ne cesse d'augmenter d'année en année de 7%, ce qui fait de lui un véritable problème de santé publique.

Dans une déclaration antérieure, le Pr Hamdi Cherif, directeur du registre du cancer de Sétif a assuré qu'en Algérie, les spécialistes observaient une augmentation d'un certain nombre de cancers, mais celui qui devient le plus répandu est celui du sein avec une augmentation de 7% par an. Les femmes jeunes, âgées de moins de 39 ans, sont les plus touchées par cette maladie.

Mettant l'accent sur le diagnostic tardif de cette maladie qui pourrait doubler le nombre de cas d'ici 2020, Pr Hamdi a affirmé qu'une stratégie sérieuse et efficace sera prochainement déployée afin de cibler la population à risque afin de détecter de façon précoce la maladie. De son côté, le professeur Mahfouf, chef de service oncologie à l'hôpital de Rouïba ajoute que face à cette augmentation réelle et inquiétante, il est nécessaire de multiplier les centres de dépistage afin de réduire l'incidence des cas et de sensibiliser le grand public pour informer les citoyennes de la nécessité de faire des mammographies. Le spécialiste a, par ailleurs, mis l'accent sur la nécessité de former les mammographes ainsi que les imageurs qui doivent lire les radios pour réduire à court et à moyen terme l'incidence du cancer du sein.

Entre 5 et 10% des cancers seraient directement hérités d'un parent. À propos de la transmission héréditaire du cancer du sein, le professeur Mahfouf recommande l'instauration de consultations d'ordre génétique avec l'aide de la biologie moléculaire permettant de détecter les cas les plus disposés à contracter un cancer par voie héréditaire.