ASSASSINAT D'ABDEL RAHMAN La Cour suprême saisie par la partie civile et les parents

Par Ikram GHIOUA -

Il était âgé de 13 ans, son assassinat a choqué toute la population de Constantine.

Bon élève et très apprécié de tous, B. Abdel Rahman a disparu un certain 30 septembre 2013.

Ses deux assassins et leurs complices ne sont pas inquiétés, croyant avoir pour le moment, échappé à la justice.

L'affaire est toujours en justice et c'est la Cour suprême qui a été saisie par les parents de la victime et leurs avocats pour homicide volontaire avec préméditation.

Ce jour-là, le petit garçon avait pris un verre de lait avec sa maman. Autorisé à sortir, sa maman lui demande de ne pas s'éloigner de la maison à Djebel El Ouahch.

Il était gentiment assis à l'entrée de la maison, sous les yeux de sa mère quand cette dernière s'absente quelques minutes de la fenêtre d'où elle surveillait son enfant unique.

Remarquant que son fils n'était plus là, elle avertit le papa, 10 minutes plus tard, la nouvelle tombe.

Un voisin vient lui apprendre que son fils est mort d'une crise cardiaque. Depuis ce moment, le cauchemar commence. C'est la Gendarmerie nationale qui prend en charge l'enquête, concluant que l'enfant a été assassiné. Comme l'atteste le rapport du médecin légiste «la mort est violente». Celle-ci est consécutive à une asphyxie mécanique par submersion. Logiquement, l'enfant a été étouffé avant d'être jeté dans les eaux usées, non loin du domicile.

Les deux accusés dans l'affaire: un mineur et son père, D. M. H. et D. B. ont pris le soin de garder les vêtement de l'enfant chez eux, jusqu'à ce que les enquêteurs et grâce à des investigations poussées les découvrent bien cachés derrière une armoire et c'est le nouveau fait dans l'affaire qui incrimine davantage les deux accusés.

La justice avait qualifié l'affaire d'homicide volontaire avec préméditation contre le mineur et de complicité de meurtre pour le père.

Lors d'une première audience le tribunal criminel, par la voix du représentant du ministère public a réclamé la peine capitale ou la perpétuité pour les deux accusés. Ces deux derniers ont été poursuivis sous liberté conditionnelle.

L'affaire est actuellement entre les mains de la Cour suprême qui doit statuer sur la qualification de l'assassinat. Il est à noter que les documents en notre possession impliquent deux autres personnes, deux frères, K. S. et K.Y.