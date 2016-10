POUR ENCOURAGER LES PETITS FELLAHS Bientôt des crédits sans intérêt

Par Madjid BERKANE -

Ces crédits seront destinés aux fellahs ayant moins de 10 hectares et assurant leurs champs et leur matériel.

En application des instructions du Premier ministre Abdelmalek Sellal visant l'accompagnement des agriculteurs dans leurs projets d'investissement afin de booster le secteur agricole, le ministre de l'Agriculture Abdessalam Chelgham a déclaré hier dans un entretien accordé au journal arabophone Ennahar, que son département compte bientôt ouvrir une nouvelle banque à destination des agriculteurs. Ce projet qui sera financé par l'Organisation arabe de l'investissement agricole se concrétisera aussitôt que l'étude du dossier sera terminée au niveau de cette organisation. «Nous attendons juste la fin de l'étude du dossier au niveau de l'Organisation arabe de l'investissement agricole pour annoncer la date de l'ouverture de cette banque», a-t-il souligné. La banque en question n'aura pas un siège comme les autres banques existantes et connues jusqu'ici, mais sera représentée par des guichets au niveau de la Caisse régionale de la mutualité agricole (Crma) à travers les wilayas. La spécificité de cette banque est qu'elle sera destinée uniquement au profit des petits fellahs. Ces derniers seront déterminés par la superficie des terres agricoles qu'ils cultivent. «La superficie de ces terres ne doit pas dépasser en aucun cas 10 hectares», a fait savoir Abdessalam Chelgham. Les fellahs pour prétendre ces crédits, doivent remplir outre la condition de la superficie indiquée, deux autres conditions, à savoir l'assurance de leurs champs et de leur machinisme. Les crédits qu'accordera cette banque seront d'un montant allant de 100 à 150 millions de centimes. L'avantage de ces guichets, est que les crédits accordés seront sans intérêt. Sur la question de savoir pourquoi cette banque destine ses crédits uniquement aux petits agriculteurs, le ministre affirmera que ces derniers trouvent des difficultés à contracter des crédits auprès des agences de la Banque de l'agriculture et du développement rural (Badr). «Le Premier ministre, qui a été approché à maintes fois par les petits agriculteurs au sujet de cette doléance, leur a toujours promis de trouver la bonne solution», a argué le ministre. Le deuxième objectif de la création de cette banque, est d'encourager les agriculteurs à se rapprocher des caisses régionales de la Mutualité agricole, afin d'assurer leurs champs et leurs équipements. Les montants que verseront ces fellahs, contribueront à remplir les caisses de la Crma qui se trouve en ce moment au bord de la faillite. «D'ailleurs, à cause de son état financier difficile, le ministère compte la fermer», a avoué l'interviewé d'Ennahar. Pour rappel, le ministère de l'Agriculture en vue d'encourager ces fellahs à se rapprocher des mutualités agricoles, a initié par le passé de nombreuses campagnes de sensibilisation. Mais peu de résultats ont été atteints. Les fellahs, rappelons-le, ne sont pas restés passifs seulement envers la Crma, mais également envers la Caisse nationale des assurés sociaux (Cnas). Il est établi en fait que ces derniers sont parmi les premiers employeurs qui ne déclarent pas leurs employés et ayant participé à l'échec de l'idée de l'emprunt obligataire. Le ministre des Finances l'a toujours avoué. De même pour les experts en finances qui sont unanimes à dire que les fellahs comptent parmi les premiers pourvoyeurs de l'économie informelle.