VINCENZO NESCI L'AFFIRME Djezzy, un fleuron de VimpelCom

Par Salim BENALIA -

La prestigieuse compétition internationale de start-up technologiques SeedStars World est de retour pour la seconde fois consécutive en Algérie. Djezzy aura été, à chaque fois, son sponsor. C'est fort de sa qualité de mécène qu'il a encadré le concours devant déboucher sur la désignation de la meilleure start-up algérienne devant représenter le pays au sommet mondial prévu pour avril 2017 à Lausanne. La présentation des projets a été abritée, hier, par l'hôtel Sofitel d'Alger, et c'est Vincenzo Nesci, président exécutif de Djezzy qui a au préalable tenu à rappeler le rôle et les missions de son entreprise dans la nouvelle aventure de l'entrepreneuriat que doivent vivre les générations actuelles et futures. Une entreprise dont la responsabilité de gestion incombe à VimpelCom, a indiqué M.Vincenzo qui a ajouté qu'en Algérie Djezzy s'adjuge, de par l'importance de son parc d'abonnés, la deuxième place, immédiatement après la Russie, où siège le groupe de communications et de technologie internationales. Le même responsable a ajouté que VimpelCom, qui opère dans 14 pays, entend faire de sa filiale en Algérie une étoile qui brille au firmament. L'orateur a d'ailleurs indiqué que la maison-mère de Djezzy a pour ambition d'être sur le sol algérien et de contribuer au développement du pays. C'est à ce titre d'ailleurs que M. Vincenzo a rappelé les motivations qui poussent Djezzy à parrainer des initiatives à caractère international, comme Seedstars ou national comme Fikra. Autant d'événements qui visent à faire émerger le potentiel des jeunes innovateurs et entrepreneurs dans le secteur des TIC, afin de mettre au point des solutions nouvelles et concrètes qui aideront à accélérer le progrès dans la réalisation des objectifs de l'Algérie dans sa quête de développement durable et de la mise en place d'une économie numérique. «Nous n'avons de cesse de créer des ponts entre les écoles et le monde du travail via des incubateurs qui permettent aux starts-up de faire leur communication digitale et leurs business plans», a expliqué M. Vincenzo qui a ajouté que le but consiste à chaque fois à valoriser les travaux et à donner une valeur ajoutée aux produits. Le Seedstars est à cet effet un véritable moteur de la création d'emplois et de richesse, a-t-il poursuivi en soulignant que l'écosystème développé par les grandes sociétés contribue pour sa part à faire que les expériences d'aujourd'hui auront des retombées bénéfiques sur l'économie et le progrès social futurs. L'Algérie est désormais arrimée à cette logique de progrès qui la tire vers le haut, a-t-il soutenu.