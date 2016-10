IL A RENCONTRÉ HIER SES MILITANTS À TIZI OUZOU Ouyahia s'en prend aux autonomistes

Par Kamel BOUDJADI -

Lors de La rencontre avec ses militants, il a insisté surtout sur la nécessité de rester plus que jamais vigilants.

Comme il a désormais l'habitude de le faire, le secrétaire général du RND était hier à Tizi-Ouzou. Ainsi après Sidi Bel Abbès, c'était au tour de Tizi Ouzou d'accueillir le responsable du Rassemblement national démocratique venu à la rencontre de ses militants. Toutefois, malgré le caractère organique de la rencontre qu'il a eue avec ses partisans au niveau de la grande salle de la Maison de la culture, M.Ouyahia s'est tout de même soucié du développement dans la wilaya.

En effet, lors de son passage à la radio locale, le secrétaire général du RND est revenu sur de multiples questions liées essentiellement au développement local ainsi que sur les blocages qui freinent cette dynamique. Connaissant parfaitement le terrain, étant issu de la même région, mais surtout pour avoir été longtemps chef de gouvernement, le premier responsable du Rassemblement national démocratique s'est également penché sur les litiges qui paralysent un grand nombre de projets structurants.

Lors de la rencontre avec ses militants, il a insisté surtout sur la nécessité de rester plus que jamais vigilants devant les tentatives de semer la zizanie par des idées de semer la division entre Algériens. La Kabylie, comme Ouyahia l'a toujours soutenu, face aux idées séparatistes du MAK à maintes occasions, est une partie indissociable de l'Algérie. Ses idées ne réussiront jamais à s'implanter dans cette région car, considère-t-il, on ne peut pas diviser une même maison, ce qu'elle continue jusqu'à présent de faire en matière de développement du pays. Au niveau de la radio locale, il a également insisté sur la nécessité d'aller sur le terrain afin de trouver de vraies solutions aux problèmes qui freinent la dynamique de développement, comme les oppositions.

En effet, Ahmed Ouyahia a appelé de tous ses voeux la population de Souamaâ à faire preuve de sagesse. La zone industrielle est une opportunité irremplaçable pour le développement de la wilaya et surtout pour les populations de la région qui trouveront là des opportunités d'investissement et de travail. La commune de Souamaâ a bénéficié de cette zone mais son exploitation tarde en effet comme d'ailleurs celle de Tigzirt. La situation, qui perdure, bloque un grand nombre de projets d'investissement qui pourraient créer des richesses et des postes d'emploi pour la jeunesse locale.

En connaisseur du terrain, le premier responsable du RND a également appelé les habitants des quatre villages de la commune d'Illilten, qui vivent un conflit sur les sources d'eau, à plus de sagesse. Les solutions, préconise-t-il, sont à trouver par le dialogue entre toutes les parties.

Enfin, il faut signaler que la rencontre d'Ahmed Ouyahia avec les militants du RND a été restreinte. La presse locale a eu tout de même à l'approcher lors de son passage à la radio locale. L'essentiel des questions abordées concernaient surtout les problèmes de développement local.