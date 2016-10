SURPRIS DANS UN RESTAURANT Un policier assassiné à Constantine

Par Ikram GHIOUA -

Deux des trois terroristes qui ont assassiné le policier ont été identifiés. Il s'agit de Halfaoui et Louira Alias Abou Hamam.

Amar Boukaâbour, un jeune policier exerçant au niveau du XIIe arrondissement sis Ziadia a été assassiné au moment où il était attablé au restaurant «Salem». Il devait rejoindre son poste de travail ensuite, situé à une centaine de mètres. Il s'agit d'un attentat terroriste. Un groupe composé de trois criminels venant du Faubourg, un quartier populaire très chaud, ont usé de leurs armes pour mettre fin à la vie du jeune policier. Trois balles seront tirées, une seule a atteint la victime le tuant sur le coup. Selon des témoins, il aurait reçu la balle dans le dos.

La nouvelle s'est répandue dans la ville en un temps record. Il était 20 heures quand ces trois criminels ont fait irruption dans le restaurant. Une fois leur forfait accompli, ils ont pris la fuite vers Djebel El Ouehche. Des témoins rapportent que des coups de feu ont été entendus vers 23 heures, ce qui renseigne sur la localisation de ce groupe. Constantine connaît déjà depuis quelques jours une mobilisation intense des services de sécurité, suite à des informations faisant état de l'infiltration du sinistre Laouira alias Abou Hammam avec quelques éléments.

Pour l'heure, il est encore trop tôt pour qualifier le crime, de terroriste ou de droit commun. Mais la présence du sinistre chef de la katibet El Ghoraba, au niveau de la Nouvelle Ville Ali Mendjeli amène à se poser des questions. Activement recherché, les enquêteurs n'écartent pas l'implication directe de ce terroriste dans l'assassinat du policier. Actuellement, la ville est sous haute surveillance. L'alerte maximale a été déclenchée et tous les services de sécurité ont été mobilisés. Le dispositif sécuritaire a été renforcé au niveau des sorties et entrées de la ville. Il n'est pas question que ces criminels puissent échapper à la vigilance des forces de sécurité, tous corps confondus. L'effectif au niveau des barrages a été revu à la hausse, alors que des barrages mobiles ont été dépêchés pour intervenir. Ce vécu nous renvoie à la décennie noire où le terrorisme battait son plein. Des sources très bien informées soutiennent qu'une vaste opération de ratissage est menée depuis hier à Djebel El Ouehche et Ziadia, alors que des patrouilles ratissent plusieurs quartiers. Les mêmes sources ajoutent que tous les éléments en récupération ont rejoint leurs postes. C'est le premier attentat depuis plusieurs années à Constantine, le fait a choqué toute la population la ramenant en arrière vers la psychose de la période terroriste. Un air de tristesse et d'incompréhension s'est emparé de la ville, pourquoi lui? Pourquoi maintenant? Sommes-nous vers le retour à l'insécurité? Tant de questions que se posent les Constantinois sans avoir une réponse qui allège leurs préoccupations. La menace terroriste était de plus en plus ressentie depuis 2011, lors des évènements de Tunisie et de Libye. De par sa proximité des frontières Est, Constantine pourrait constituer un lieu de transit. Elle a été la cible d'un grand projet d'attentats en 2015, lors de la manifestation, Constantine capitale de la culture arabe. Mais très vigilantes, les forces de sécurité ont réussi à maintenir la sécurité avec une grande maîtrise. Cette menace est revenue ces derniers temps, dans un contexte où l'on parle de cette infiltration de terroristes, mais aussi du départ du sinistre Droukdel Abdel Malek pour la Tunisie d'où il prévoit de revenir avec de nouvelles recrues de différentes nationalités.

Certains renseignements récoltés par les forces de sécurité versent vers le rattachement de ce sinistre criminel à Daesh. Le nouvel axe d'activité, selon des stratèges serait Constantine, Skikda et Jijel. Tout compte fait, c'est à ce niveau là que de plus en plus de terroristes sont signalés.