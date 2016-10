RAMTANE LAMAMRA L'A AFFIRMÉ À PARTIR DE MARSEILLE Les relations algéro-françaises sont "très bonnes"

Par Mohamed BOUFATAH -

Jean-Marc Ayrault et Ramtane Lamamra inaugurant le consulat général d'Algérie à Marseille

Le ministre français a attesté qu'elles n'ont «jamais été aussi confiantes et fécondes».

Le ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ramtane Lamamra, a affirmé vendredi à Marseille que les relations algéro-françaises sont «très bonnes» et dans la «bonne» voie. «J'ai un grand plaisir à dire que nous avons beaucoup travaillé ensemble, mais je crois que cette cérémonie atteste véritablement que nous sommes dans la bonne voie», a estimé le ministre dans une déclaration conjointe avec son homologue français, Jean-Marc Ayrault, lors de la cérémonie d'inauguration du consulat général d'Algérie à Marseille. Il a soutenu en ce sens que le partenariat d'exception entre l'Algérie et la France «doit nécessairement avoir comme artisan l'élément humain». Pour le ministre d'Etat, les compatriotes algériens vivant en France, les citoyens français se rendant en Algérie constituent un pont «extraordinairement créatif» entre Marseille et Alger. «Ils constituent un témoignage sur les relations algéro-françaises qui sont très bonnes, toujours vouées à se fixer de nouveaux horizons, de nouvelles ambitions.» Il a rappelé que les présidents Abdelaziz Bouteflika et François Hollande ont décidé, il y a quelques années, de s'engager «résolument», d'engager les deux gouvernements, l'ensemble des institutions et également la société civile, dans la construction d'un partenariat d'exception entre nos deux pays. Par ailleurs, il a relevé que le nouveau siège du consulat général est une «belle réalisation» qui s'inscrit dans le programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, tendant à «rapprocher l'administration du citoyen, aussi bien à l'intérieur des frontières algériennes qu'à l'extérieur du pays. Pour sa part, le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international a estimé que c'est un moment «très important pour vous et pour nous», relevant qu'au moment où certains critiquent la binationalité, les binationaux «sont une richesse pour la France et pour l'Algérie». Revenant sur les relations bilatérales, le ministre français a attesté qu'elles n'ont «jamais été aussi confiantes et fécondes et on peut mesurer ensemble le chemin parcouru depuis 2012». «Nous avons décidé d'avancer dans tous les secteurs, y compris les plus sensibles comme la Défense ou les questions de mémoire pour que le partenariat stratégique et d'exception entre nos deux pays continue de progresser», a-t-il expliqué. II a souligné que la France et l'Algérie ont agi «conjointement» pour que «notre relation soit à la hauteur des liens profonds et particuliers qui unissent nos deux pays». Pour le chef de la diplomatie française, «il y a une réalité humaine, entre les deux pays, qui reflète la densité de la relation», rappelant la solidarité de l'Algérie, suite aux attentats terroristes ayant touché la France. «Vous avez su dès les premières heures vous, le peuple algérien et ses dirigeants, exprimer à la France votre solidarité. Je voudrais, en cet instant, exprimer toute notre gratitude. Nous avons été particulièrement sensibles à cette mobilisation nationale et internationale contre le terrorisme.

Nous avons particulièrement été très sensibles à vos marques d'affection, vous qui avez connu dans votre pays l'épreuve du terrorisme», a-t-il précisé. Il rappelé dans ce sens, l'attentat terroriste ayant ciblé, le 14 décembre 1973, le consulat général d'Algérie à Marseille, recommandant que ce sont des choses qu' «il ne faut pas oublier».

«Aujourd'hui, nous avons une nouvelle étape, celle de la reconstruction et il faut être lucide», a-t-il ajouté, rappelant qu'en 2012, les présidents Bouteflika et Hollande «ont posé les bases d'une refondation des relations entre l'Algérie et la France».

Il a souligné que depuis quatre ans, un travail «remarquable» a été réalisé dans un esprit de «confiance», de «respect» et «d'amitié». «Nous pouvons être fiers de ce qui a été fait. Mais Il faut faire mieux, faire plus», a-t-il déclaré.