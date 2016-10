HOMMAGE DE GAÏD SALAH AUX FORCES DE L'ANP "L'Algérie est sous votre protection"

Par Ikram GHIOUA -

Un vibrant hommage a été rendu aux forces de l'ANP par le vice-ministre de la Défense nationale, Ahmed Gaïd Salah à la veille de la célébration du 62ème anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale.

Le vice-ministre de la Défense nationale a mis en évidence dans ce message les sacrifices consentis pour servir le pays et le protéger de tout malheur.

L'ANP sur les traces de l'ALN s'est engagé pour un seul objectif, l'Algérie. Dans son message le chef d'état-major de l'ANP a d'abord béni cette date du 1er novembre 1954, attestant: «Vous célébrez aujourd'hui le 62ème anniversaire.

Une nuit où le temps s'est abstenu de toute parole et où le silence de l'endroit s'est mêlé à la quiétude des esprits des moudjahidine.»

Le chef d'état-major a rappelé que l'Algérie a vu le jour après une sombre nuit coloniale et grâce à laquelle l'abject colonialisme français a rendu ses derniers soupirs de fiel et de rancoeur». «Une nuit, grâce à laquelle l'inévitable s'est produit se saisissant de cet étrange colonialisme intrus, soufflant ses entrailles et disséminant ses décombres en débris», a ajouté le général de corps d'armée.

Une nuit, a-t-il dit, sans laquelle vous ne seriez pas aujourd'hui debout avec grandeur face à ce drapeau national qui «s'élève et flotte haut dans le ciel, baignée dans le silence et enveloppée dans le calme et la sérénité, et grâce à laquelle le soleil de l'Algérie a rayonné dans toute sa splendeur et brillé de mille éclats». «Une nuit sans laquelle notre peuple n'aurait pu respirer le vent de la liberté et savourer la portée de la souveraineté», a encore rappelé le vice-ministre de la Défense nationale. Gaïd Salah qui exprimait toute sa gratitude et sa reconnaissance envers ces militaires des forces terrestres qui ont sacrifié leurs vies, cédé leur temps, loin de leurs familles et amis reconnaît «vous hommes des forces terrestres, qui veillez, de jour comme de nuit, à la meilleure défense de l'intégrité de votre pays, qui déployez tout au long des frontières et qui consentiez tous les efforts afin de relever les défis, quelle que soit leur origine et qu'importe leur importance; ces zones frontalières vitales qui méritent, aujourd'hui et chaque jour, que vous fassiez preuve d'une telle persévérance, d'une telle alerte et d'une telle vigilance».

L'orateur dans une attention particulière aux forces aériennes témoigne «gardiens et chevaliers des airs, préservez la Nation des vents de la trahison et contre les lances des conspirateurs, c'est grâce à vous que nos Forces aériennes et Forces de défense aérienne du territoire sont parvenues là où elles se trouvent aujourd'hui».

Le discours de Ahmed Gaïd Salah s'est également distingué par cette considération vouée aux forces navales «vous, qui sillonnez le large des mers, qui protégez nos frontières étendues et nos eaux territoriales et qui façonnez la gloire de notre Marine nationale, pour faire de son histoire ancestrale un exemple à suivre et des enseignements à retenir».

Pour que chaque élément de l'ANP se sente concerné par ce beau discours, le vice-ministre a appelé ces forces à prier ensemble, d'une même voix, d'un même ton et d'une même résonance.

L'Algérie célèbre à partir de demain l'anniversaire du déclenchement de la guerre de Libération nationale contre le colonialisme, une date qui a été décisive pour la naissance de la République algérienne démocratique et populaire.