Les assurances de Tahar Hadjar

«Je veux que les organisations estudiantines deviennent des écoles politiques qui forment les étudiants adhérents.»

Le débat sur la privatisation des prestations universitaires est une pure spéculation. Selon, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, il n' a été à aucun moment question de débattre de ce sujet. «Le secteur des prestations universitaires ne sera pas privatisé et la question n'a nullement été évoquée», a-t-il affirmé avant-hier à l'occasion de la tenue d'une rencontre avec les représentants des organisations estudiantines. La seule question qui a fait l'objet de débat au niveau du ministère cette année, c'est celle portant sur «l' amélioration des prestations universitaires dont, l'hébergement et la restauration en les confiant à des gens du domaine», a indiqué Tahar Hadjar. La programmation de ce point, est intervenu suite aux rapports des organisations estudiantines parvenus au ministère, relevant l'enregistrement de quelques imperfections et manquements dans la prise en charge de ce chapitre. Et de poursuivre: «La rencontre d'aujourd'hui, première du genre depuis le début de l'année 2016-2017, permettra de cerner les problèmes auxquels fait face l'université notamment ceux d'ordre pédagogique ou liés aux prestations universitaires.» Le ministre qui s'est dit tout à fait au courant de ces problèmes, a fait savoir aux représentants des étudiants que son département a procédé à l'envoi, depuis le début de l'année en cours, de nombreux inspecteurs sur le terrain pour prendre plus ample connaissance des problèmes et tenter d' y apporter les solutions. L'examen de la question de la privatisation des oeuvres universitaires dont certains partis politiques ont voulu en faire une «matière grasse» n'aura pas lieu avant la fin de l'année universitaire 2016-2017. «C'est la conférence nationale qui statuera sur la question. De même pour le débat sur l'aide de l'Etat à l'étudiant.», a tranché le ministre. Le débat sur la privatisation des oeuvres universitaires est d'actualité, rappelons-le, suite à la politique de l'austérité décidée par le gouvernement, après la chute des prix du baril de pétrole. Au lendemain de la prise de cette décision devant toucher tous les secteurs, plusieurs partis politiques ont interpellé le gouvernement quant à ne pas toucher au budget consacré à ce chapitre. Louisa Hanoune, chef du Parti des travailleurs(PT), a mis carrément en garde le gouvernement contre les retombées d'une telle décision qui pourrait créer le chaos au sein de l'université. «Déjà que la bourse modique accordée aux étudiants n'arrive plus à couvrir le tiers des besoins des étudiants. Ce dernier (le gouvernement ndlr) cherche à privatiser les oeuvres universitaires. Veulent-ils clochardiser les étudiants et faire d'eux des mendiants?», s'est interrogé avec stupéfaction la Première Dame du PT, récemment à l'occasion d'une rencontre avec les étudiants-militants de son parti. L'autre point que le ministre a abordé à l'occasion de cette rencontre est l'exercice de la politique au niveau de l'université. Tahar Hadjar qui a appelé lors d'une précédente sortie médiatique les étudiants à exercer de la politique au sein de l'université, est revenu hier pour les appeler une seconde fois en ces termes: «Je veux que les organisations estudiantines deviennent des écoles politiques qui forment les étudiants adhérents.» L'université algérienne, il y a lieu de le noter, a toujours été durant les années 1970 et 1989, le berceau des idées novatrices et le lieu où les idées s'affrontent.