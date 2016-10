EN PRÉVISION DES ÉLECTIONS DE 2017 Le RCD se redéploie à Oran

Par Wahib AïT OUAKLI -

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie ne compte donc pas faire de la figuration lors des prochaines joutes.

Le Rassemblement pour la culture et la démocratie renoue de plus belle avec les élections après avoir boycotté les législatives de 2012. En optant pour la participation aux prochaines joutes électorales, le parti entre en pleine phase portant sur l'exécution des résolutions et des recommandations avalisées lors du dernier conseil national tenu le 7 octobre dernier. Dans le tas, il arme ses bases locales en les dotant d'instances permettant sa présence en force sur le terrain. Sa dernière sortie publique remonte à la journée d'avant-hier, à l'occasion. Celle-ci a été marquée par l'installation de Mourad Bousnadji en tant que président du bureau régional d'Oran. L'installation a été marquée par la présence du secrétaire national chargé de l'organique, Belmekki et plusieurs autres cadres et militants locaux. Loin de toute spéculation et encore moins de surenchère, le RCD compte donc réanimer davantage la scène politique nationale tout en l'enrichissant par des idées novatrices et un débat. Rien n'indique le contraire tant que la scène locale est quelque peu «monothéisée» par les deux frères ennemis allégeant inconditionnellement le pouvoir en place. C'est ainsi qu'arrive le RCD pour apprécier les choses à leur juste valeur tout en organisant un débat contradictoire reposant sur un projet de société jugé, en plaçant la barre très haut par le secrétaire national, Réda Boudra, de salutaire. Le Rassemblement pour la culture et la démocratie ne compte donc pas faire de la figuration lors des prochaines joutes. Sa participation à ces élections n'a d'égale que la velléité du parti d'en découdre avec un système en place. D'ailleurs, la participation du parti aux prochaines élections, législatives et locales de 2017, a été décidée à une écrasante majorité lors du conseil national tenu le 7 octobre dernier. Une telle option a été suivie d'un travail le fortifiant mené par le président du parti, Mohcine Belabbas. Dans l'une de ses sorties, il a indiqué que «la règle pour un parti est la participation et l'exception est le boycott». Cette fois-ci, la règle confirme l'exception, le RCD ira aux élections tout en armant ses représentations et bases locales d'un argument solide et en ne laissant rien au hasard, notamment en ce qui concerne la consolidation des rangs du parti.

Le temps est donc à valoriser, l'opposition n'a jamais quitté l'arène, du moins pas le RCD. Localement, ses rangs sont composés d'intellectuels dont des avocats, professeurs universitaires et autres. Pourquoi donc ne pas canaliser toute cette énergie dans un cadre pouvant agir en apportant l'alternative et le changement? La hiérarchie centrale du parti est, contre toute attente, consciente d'une telle évidence en se plaçant en tant que force de propositions dans une société ayant ras-le-bol des formations clouées au pilori de la zizanie lambda, forçant leur élite à se placer au deuxième niveau, le nomadisme politique, voire à la renonciation quant à l'exercice politique. Or, cette élite, dont la majeure partie est d'«opposition», est appelée à jouer un rôle de premier ordre en apportant la plus-value dans l'activité politique. Celle-ci peut donc bousculer la situation. Une telle situation n'est pas vécue à l'insu du président du parti guidé auparavant par Saïd Sadi. Mohcine Belabbas a, dès la participation du RCD aux élections, avalisée, rappelé les progrès enregistrés au sein de l'opposition depuis 2014, notamment avec la création de l'Instance de coordination et de suivi de l'opposition. Dans des aveux qu'il a accordés récemment à un journal électronique, il a indiqué que «ça nous pousse à croire que cela va être plus facile d'agir. Mais pour agir au mieux, nous avons besoin d'une visibilité et tous les partis sont convaincus que dans le cas d'un boycott il faut dire adieu à cette visibilité».

A la faveur de sa participation aux prochaines élections, le RCD ambitionne de se placer en tant que force devant venir à bout de toutes les embûches entravant l'activité politique, tout en relevant le niveau du débat et de l'exercice politiques. Là encore, Mohcine Belabbas dira que «c'est connu en Algérie, quand vous boycottez, vous n'avez pas le droit d'accéder aux médias publics et vous n'avez pas d'autorisations pour organiser des meetings.