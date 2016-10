LA SECTE EL AHMADYYA ET SES RAMIFICATIONS Quatre adeptes arrêtés à Annaba

Par Wahida BAHRI -

El Ahmadyya, cette secte qui s'épanouit en Algérie, semble bien trouver des ramifications dans plusieurs villes du pays dont Blida, Skikda et Annaba.

Quatre individus de la secte Ahmadyya ont été arrêtés vendredi dernier, dans la vieille-ville (place d'Armes), par les services de sécurité, apprend-on de source sécuritaire. C'est dans une maison au sein d'une vieille bâtisse de la rue Louis Philippe, quartier populaire, que les prévenus ont été interpellés, au moment du prêche du vendredi, lors d'une intervention opérée par les éléments de la brigade de recherches et d'intervention relevant de la sûreté de wilaya d'Annaba, a ajouté la méme source. Cette dernière a ajouté qu'outre l'interpellation des quatre individus, âgés entre 30 et 40 ans, un important lot de livres et des micro-ordinateurs, que les adeptes utilisaient certainement dans leurs activités antireligieuses a été trouvé sur les lieux. Flairant des activités religieuses douteuses, les services de sécurité ont engagé des investigations et des recherches qui se sont soldées par la découverte de ce mini-QG, dans lequel les adeptes de cette secte activaient secrètement, ont précisé nos sources. Au moment où nous mettions sous presse, les quatre individus font l'objet d'une garde à vue pour les besoins de l'enquête sur cette secte qui semble trouver ses ramifications dans plusieurs wilayas de l'est du pays notamment. «Qadiani», c'est l'autre appellation de cette secte qui tire ses préceptes chiites du fameux Mirzagh Ghulam Ahmad. un personnage, au service de l'Occident, visant à porter atteinte à la religion musulmane. C'est là, un processus purement occidentalo-sioniste, pour déstabiliser la foi des sujets vulnérables, situation permettant de faciliter leur adhésion aux croyances de la secte. Cette dernière use de tous les moyens financiers et technologiques notamment. Ce qui explique le nombre croissant d'adhérents, à qui Mirzagh Ghulam Ahmad promet monts et merveilles, à travers leur prise en charge à tous les niveaux, notamment des promesses d'installation dans des pays européens, l'Angleterre entre autres, pays où est implanté le QG. Rappelons que jusqu'à la mise sous presse, ils sont 28 adeptes impliqués dans, cette affaire, dont 24 accusés d'adhésion à une association activant sans agrément, collecte de fonds sans autorisation et incitation aux croyances chiites, contre qui le procureur de la République près le tribunal d'El Harrouch, wilaya de Skikda, a retenu le mandat de dépôt pour un jeune activiste de la secte Ahmadyya agé de 26 ans, et a placé sous contrôle judiciaire 17 autres. Quant aux quatre derniers éléments arrêtés à Annaba, ils devront été déférés par-devant le magistrat instructeur, près le tribunal d'Annaba qui décidera des mesures à prendre à leur encontre dans le cas où ils s'avèrent réellement des activistes de la secte Ahmadyya.