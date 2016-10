BELAYAT À L'ADRESSE DE OULD ABBÈS "Je suis disposé à vous aider"

Par Mohamed BOUFATAH -

La direction présidée par Belayat annonce sa prédisposition à mobiliser les militants et les élus pour prêter main forte et faciliter la tâche à M. Ould-Abbès.

La direction unifiée du FLN élargie aux militants et élus des deux chambres parlementaires, des APW et APC, s'est fendue d'un communiqué à l'issue de sa rencontre tenue avant-hier à Tizi Ouzou. Dans le document signé par le coordinateur de cette direction, Abderrahmane Belayat presse l'actuel secrétaire général, Djamel Ould Abbès, d'aller aux choses sérieuses au lieu de s'attarder sur des aspects superficiels de la crise qui minent le parti». «Plutôt que de se focaliser exclusivement sur des questions stériles, encombrantes et contre-productives, il faudrait, sans tarder et sans hésiter, mais sans toutefois les ignorer ni les sous-estimer, aborder des questions urgentes et décisives»,est-il noté. Il s'agit en premier lieu, relève-t-on, «des législatives qui approchent, du traitement radical et profond de la situation catastrophique à laquelle sont parvenues les structures et instances de base au niveau des wilayas et des communes, laissées en jachère après une sécheresse mortelle et l'insubordination chronique». Tout en tendant la perche au nouveau secrétaire général, ce groupe de dissidents parmi les farouches opposants à Saâdani, préconise à l'actuelle direction de se prononcer sur des questions essentielles engageant le devenir du parti. En vue d'exécuter les recommandations du président du parti et la concrétisation de sa politique visant la réactivation des instances et structures de base du parti, la direction présidée par Belayat, annonce sa prédisposition et sa mobilisation à sensibiliser ses militants et ses élus, pour prêter main forte et faciliter la tâche à Djamel Ould Abbès. Le même groupe exprime sa satisfaction et remerciement au président du parti, Abdelaziz Bouteflika, quant à la décision d'évincer Amar Saâdani «a sauvé le FLN d'un effondrement certain et d'une perte cuisante, au vu et au su d'une pseudo direction virtuelle, indigne et arrogante». Ils prennent acte de «l'engagement pris par le nouveau secrétaire général du parti pour, dans le cadre de sa nouvelle mission, mettre en oeuvre les recommandations du président du parti et appliquer sa politique». «Il est clair que la politique du président (du FLN) se démarque de toute insubordination et des dérives liées au dévoiement des positions du parti, de l'aventurisme à travers des comportements individualistes ou impulsifs propres aux corrompus et corrupteurs, en faisant fi de la réputation et des acquis du FLN car ces attitudes ont bafoué, et bafouent toujours, les principes, les valeurs et les idéaux de la Révolution et ceux du Front de libération nationale», peut-on lire également.. Le groupe de Belayat réaffirme «sa satisfaction» suite au départ de Amar Saâdani et salue et approuve «la position historique et responsable du président du parti, qui a permis d'évacuer et de délivrer le poste de secrétaire général du comité central et le remettre au frère, militant et moudjahid Djamel Ould Abbès». Par ailleurs s'ils affichent leur optimisme quant à l'évolution de la situation au sein de leur parti, après le débarquement de Saâdani, ils restent prudents. Enfin, les redresseurs ont rappelé qu'ils se sont toujours remis au président de la République, en l'exhortant d'user de ses prérogatives que lui confèrent le règlement intérieur et les statuts du parti pour remettre le parti sur les rails.