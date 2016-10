ZITOUNI À PROPOS DE LA RÉCUPÉRATION DES CRÂNES DE CHOUHADA "La France n'accélère pas la procédure"

Par Nadia BENAKLI -

Des héros «fichés» et mis en boites. Scandaleux!

Le représentant de la famille révolutionnaire ne comprend pas pourquoi la France traîne les pieds concernant ce dossier.

La récupération de France des crânes de nos martyrs risque de prendre encore du temps. Le ministre des Moudjahine, Tayeb Zitouni, a déploré les lenteurs observées par les autorités françaises dans cette opération. «Il y a un manque de sérieux de la part des autorités françaises», a-t-il clairement reconnu en marge d'une journée parlementaire tenue hier, au Conseil de la nation sur le thème «la diplomatie algérienne de l'autodétermination à l'exportation de la paix». Tout en rappelant que cette question date de plus d'un siècle, le ministre assure que le gouvernement algérien est déterminé à récupérer les crânes des chouhada pour les inhumer dans leur patrie pour laquelle ils se sont battus. S'exprimant devant la presse, M.Zitouni a fait savoir que le département des affaires étrangères a chargé l'ambassade d'Algérie à Paris de suivre ce dossier. Le représentant de la famille révolutionnaire ne comprend pas pourquoi la France traîne les pieds concernant ce dossier. Des réunions ont été tenues dans ce sens dans le cadre des comités mixtes algéro-français pour accélérer l'opération de rapatriement des combattants tombés au champ d'honneur, mais en vain. Pourtant, dans une déclaration qu'il a faite en juillet dernier, M. Zitouni avait souligné qu'«un progrès est relevé dans la procédure de récupération de crânes de chouhada pour les inhumer en Algérie, terre des héros». Depuis cette date, le dossier semble être remis aux oubliettes. Il y a lieu de rappeler que ce dossier a soulevé un débat entre partisans et opposants à leur récupération. Pour certains politiques la non- récupération des crânes exposés au Musée de l'homme à Paris permet d'attester les massacres commis par la France contre le peuple algérien. Interpellé par ailleurs sur le Fichier national des moudjahidine, le premier responsable du secteur a assuré que son département a achevé l'opération sans pour autant avancer de chiffres. «Nous avons finalisé la constitution du Fichier national des moudjahidine qui est informatisé», a-t-il indiqué en précisant que «les chiffres seront communiqués au moment opportun». M.Zitouni a assuré que son département a collecté les statistiques de toutes les wilayas pour constituer ce fichier. Sur la réécriture de l'Histoire, le ministre s'est félicité du nombre important des contributions. «La réécriture de l'Histoire a atteint un niveau encourageant», a-t-il dit en soutenant que son département n'épargne aucun effort pour assurer l'accès aux archives. Au sujet des accusations lancées de part et d'autre sur les responsables qui ont servi la France durant la guerre de Libération nationale, le ministre a refusé de rentrer dans la polémique. «Il faut laisser l'affaire aux historiens», a-t-il soutenu. Le sénateur et l'ancien moudjahid partage la même vision sur ce point: «C'est une affaire des historiens et des moudjahine qui doivent apporter leur témoignage», a déclaré Goudjil dans son allocution. Il a affirmé que la diplomatie algérienne pendant et après la révolution s'est inspirée de la déclaration du 1er Novembre 1954.