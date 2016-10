ACCIDENTS DE LA CIRCULATION 3 morts et 5 blessés en 24 heures à Djelfa

Trois personnes ont trouvé la mort et cinq autres ont été blessées dans divers accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à Djelfa, a-t-on appris hier auprès des services de la Protection civile. Le premier accident s'est produit au lieudit Lakhchem sur l'axe de la RN1 reliant Aïn Ouessara et Boughezoul (Médéa), causant la mort sur place du conducteur (56 ans) d'un véhicule léger, qui a percuté un camion chargé de sable, a précisé la même source.

Cinq personnes âgées entre 25 et 81 ans ont été blessées dans une collision entre deux véhicules au nord de la wilaya, sur le tronçon de la RN 89 reliant les villes d'El Birine et Aïn Lehdjel (M'sila), selon la même source, qui signale le décès, à l'hôpital d'El Birine, d'une personne qui a succombé à ses blessures.

Un troisième accident est survenu, dans la nuit de dimanche, sur la route d'évitement de la ville de Djelfa, à hauteur du carrefour mitoyen au nouveau pôle universitaire où un bus de transport de voyageurs assurant la ligne Biskra-Béchar, a percuté une moto. La collision a causé la mort sur place du conducteur de la moto (40 ans), au moment où son accompagnateur, un jeune homme d'une vingtaine d'années, a été atteint de blessures graves à la tête, ayant nécessité son transfert à l'hôpital du chef-lieu de wilaya, a-t-on ajouté de même source.