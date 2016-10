AKBOU Lynchage en règle d'un voleur

Le marché hebdomadaire d'Akbou a été, hier matin, le théâtre d'une tentative de meurtre collectif commis sur un voleur ayant subtilisé une importante somme d'argent à un commerçant. Selon des témoins oculaires, au milieu de la matinée, trois individus se sont approchés d'un éleveur et lui ont subtilisé 20 millions de centimes. L'un des trois voleurs se fait arrêter par des citoyens qui le tabassent à mort devant tout le monde. La police intervient et protège le voleur d'une mort certaine. Il sera par la suite évacué vers l'hôpital d'Akbou. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du lynchage et éventuellement arrêter les agresseurs.