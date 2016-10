FISCALITÉ PÉTROLIÈRE Elle a atteint 1 171 milliards de DA

La fiscalité pétrolière effectivement recouvrée a atteint 1 171 milliards de dinars entre janvier et fin août 2016, a indiqué, hier, le directeur général des impôts Abderrahmane Raouya.

La fiscalité ordinaire recouvrée sur la même période, s'est chiffrée à près de 1 725 milliards de DA, précise M. Raouya en marge de son audition par la commission des finances et du budget de l'APN dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances 2017.

Pour rappel, la loi de finances 2016 a prévu une fiscalité pétrolière budgétisée (basée sur un prix du baril à 37 dollars) de 1.682,55 milliards de DA et des ressources ordinaires de 3 064 milliards de DA durant l'année 2016.