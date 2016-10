PROSPECTION PÉTROLIÈRE Sonatrach réalise 28 découvertes en 2016

Le groupe Sonatrach a réalisé 28 découvertes d'hydrocarbures du 1er janvier au 30 septembre 2016 dont essentiellement à Hassi Messaoud et à Berkine. «Dans le cadre de ses activités d'exploration, Sonatrach annonce la mise en évidence de 28 découvertes d'hydrocarbures au 30 septembre 2016», indique-t-elle dans un communiqué. La totalité de ces découvertes, dont trois sont en cours d'évaluation, a été réalisée «en effort propre», précise la compagnie nationale des hydrocarbures. Le volume total d'hydrocarbures mis en évidence grâce aux 25 découvertes évaluées s'élève à 177,47 millions de tonnes équivalent pétrole (Tep) prouvé et probable (2P), et 401,37 millions de Tep prouvé, probable et possible (3P). Les volumes répartis par fluide et en 2P sont de 97,91 millions de Tep pour l'huile, 66,7 millions de Tep pour le gaz et 12,86 millions de Tep pour le condensat, précise la même source. L'ensemble des découvertes est réparti géographiquement comme suit: 16 découvertes dans le bassin de Berkine (wilaya de Ouargla), cinq découvertes dans la région d'Oued Mya (Ouargla), quatre découvertes dans la région d'Amguid Messaoud (Ouargla). Une découverte dans le bassin d'Illizi, une découverte dans le bassin de Béchar et une autre dans le bassin de Reggane (Adrar). «Le plus gros de ces volumes découverts est concentré dans les régions de Hassi Messaoud, Oued Mya et de Berkine grâce à l'intensification des efforts de recherche et d'exploration de Sonatrach», ajoute le communiqué.