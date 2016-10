DÉBAT DU FCE SUR «LE NOUVEAU CODE D'INVESTISSEMENT» L'Algérie se donne une arme économique

Par Amar INGRACHEN -

Le gouvernement a matérialisé sa nouvelle politique économique dans le Code d'investissement en se fixant de nouveaux objectifs et en se donnant de nouveaux outils.

«La nouvelle réforme du Code des investissements est basée sur la promotion des investissements directs étrangers utiles, l'incitation à l'investissement dans le cadre de la mise en place de la nouvelle politique économique du gouvernement et l'efficience institutionnelle», a déclaré hier, Amar Agadir, le directeur de l'investissement au ministère de l'Industrie. Dans ce cadre, M.Agadir a évoqué «la modification des règles composant le cadre de régulation des IDE pour faciliter les flux entrants de capitaux utiles et limiter ceux qui ne sont pas souhaités», en précisant que certaines, de «ces règles vont être repositionnées,, d'autres abandonnées et d'autres encore adaptées». Pour ce qui est des règles à repositionner, il a été question notamment de la règle des 51/49% et celle relative au partenariat avec les EPE qui sont désormais incluses dans la loi de finances. Concernant les règles à abroger, M.Agadir a cité la réglementation inhérente au bilan des devises excédentaire qui constitue, selon lui, un blocage au développement de l'entreprise. S'agissant des régles à adapter, l'obligation de recourir à des financements locaux, et le droit de préemption ont été soulignés.



Incitation à l'investissement

Sur un autre volet, M. Agadir a cité un certain nombre de secteurs qui constituent le fer de lance de la politique économique du gouvernement et que celui-ci est amené à encourager et aider tout en soulignant que les autres secteurs qui ne sont pas en adéquation avec la politique gouvernementale restent ouverts aux investisseurs mais l'Etat ne leur accordera pas des avantages. Il s'agit, selon ses termes, «d'une reconstruction du système d'incitation à l'investissement».

Bien d'autres mesures de facilitations administrative, d'allégement des procédures et de fluidification des rapports entre les différents organismes en charge de l'investissement et de sa promotion sont contenues dans le Code d'investissement.

L'autre point qui représente une nouveauté dans le nouveau Code d'investissement est la réforme de l'Andi de sorte à en faire une véritable plaque tournante de l'investissement, petit et moyen, en Algérie. Amar Agadir a également évoqué la mise en place d'un fonds d'amorçage destiné à aider et soutenir la création de nouvelles entreprises et accompagner les porteurs d'idées qui ne sont pas forcément des détenteurs de capitaux.



Un taux de 40% d'intégration

«Atteindre un taux d'intégration de 40% après 5 ans d'exercice dans le cadre de la construction automobile n'est pas impossible. Bien contraire. Car, le taux d'intégration de 40% représente un marché important qui peut stimuler le développement du tissu de la sous-traitance. C'est une belle opportunité pour développer la sous-traitance,» a déclaré de son côté Ali Deïboun, conseiller au ministère de l'Industrie et des Mines. En effet, la sous-traitance ayant besoin de savoir-faire, nombre de participants au débat ont mis le cap sur le transfert des technologies dans le cadre du partenariat d'investissement avec des étrangers afin de développer la sous-traitance en Algérie et atteindre un taux d'intégration de 40% en 5 ans, comme il est recommandé par les pouvoirs publics. Néanmoins, M.Deïboun a insisté sur le fait que les partenariats avec des entreprises étrangères ne sont pas indispensables pour le développement de la sous-traitance puisque des usines peuvent être montées sur la base de licences, de franchises ou carrément de cessions de technologies.

Interrogés sur la mise en place d'un système de coopération intensif entre les universités et la sphère économique afin de développer notre économie sans avoir recours au savoir-faire des entreprises étrangères, M.Deïboun a indiqué que l'Etat a mis en place les dispositifs nécessaires pour accompagner une telle démarche et que, désormais, c'est aux entreprises de faire le reste. «L'Etat a fait son travail. La réglementation existe. Ce sont aux entreprises qui souhaitent coopérer avec les universités de le faire. Il y a même des exonérations qui sont faites aux entreprises qui financent des recherches», a-t-il dit.



«La législation ne peut pas être stable»

Par ailleurs, le débat a tourné autour de l'instabilité juridique de l'environnement des affaires qui, selon Nacera Haddad, empêche les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux d'avoir une visibilité et une lisibilité du paysage économique à long terme. Néanmoins, M. Deïboun a estimé que ce qui s'apparente à une instabilité de l'environnement juridique des affaires n'est en réalité qu'une dynamique d'évolution et d'adaptation aux données, selon les conjonctures. De plus, a-t-il précisé, à chaque fois qu'un changement est opéré, une clause de constance est intégrée pour permettre le passage d'une réglementation donnée à une autre. «La législation, surtout dans le domaine de l'économie, ne peut être stable. Elle évolue et s'adapte constamment», a-t-il relevé.