PARTI DE BENFLIS À BÉJAÏA 55 militants claquent la porte

Par Arezki SLIMANI -

Coup dur pour le parti d'opposition Talaïou El-Hourriyet (Avant-garde des libertés) à Béjaïa. Plus de 55 militants relevant de la coordination de la commune de Béjaïa du parti de Benflis viennent de déposer collectivement leur démission. Ils reprochent au coordinateur de la wilaya désigné par le président du parti «d'agir unilatéralement». Bien qu'il n'occupe ce poste que de manière «provisoire», il s'est permis, selon les termes de la déclaration collective, «de limoger un coordinateur communal dûment et démocratiquement élu par la base militante. Selon les militants frondeurs, ce coordinateur de wilaya bénéficie du soutien de la direction nationale, qui «observe muette, tous ses dépassements». «Nous voulons un parti qui fonctionne sur des bases démocratiques et non la reconduction d'anciennes pratiques longtemps décriées», affirme un militant joint hier par téléphone. L'hémorragie risque de se poursuivre dans les prochains jours sachant que de nombreux autres militants n'ont pas pu être touchés pour parapher la déclaration qui sonne comme un avertissement sérieux à la direction nationale pour en finir avec le provisoire et surtout encourager une dynamique de changement pour le bien du parti et de la société.