UN SONDAGE IFOP SUR LES CRIMES COLONIAUX EN ALGÉRIE RÉVÈLE 52% des Français veulent demander pardon

Par Walid AÏT SAÏD -

Ce sondage commandé par le site électronique TSA montre que l'opinion publique française, notamment les moins de 35 ans, veut tourner la page de la colonisation en se repentant des meurtres et exactions commis par l'armée française durant l'occupation de l'Algérie.

Les Français veulent s'excuser de leurs crimes commis lors de la colonisation de l'Algérie. Enfin, pas les officiels, mais l'opinion publique française...

En effet, dans un sondage commandé par le site électronique TSA chez le prestigieux institut de sondage français Ifop, celui-ci montre qu'une majorité de Français est favorable à la repentance des crimes coloniaux. 52% des Français sont favorables à ce que le gouvernement français présente des excuses officielles pour «les meurtres et exactions commis par l'armée française durant l'occupation de l'Algérie», selon les résultats du sondage Ifop pour le compte de TSA.

Dans cette majorité, on trouve 15% qui se disent «très favorables»,37% sont «plutôt favorables». Ils ne sont que 21% à dire être «très opposés» à toute repentance. Ce sondage est très révélateur sur l'évolution de l'opinion publique française sur les crimes coloniaux commis en Algérie. Car, non seulement c'est la première fois qu'une majorité de Français exprime de tels voeux, mais surtout que c'est la tranche des moins de 35 ans qui fait balancer les choses.

Les jeunes Français veulent semble-t-il tourner la page de la colonisation française en se repentant des meurtres et exactions commis par leurs aînés. Ils sont 61% à être favorables à des excuses officielles.

En contraste, seuls 38% des personnes âgées de 65 ans et plus y seraient favorables, tandis que 32% de cette catégorie se disent très opposés à toute excuse officielle.

Un gouffre générationnel qui laisse entrevoir un avenir meilleur dans les relations entre les deux pays, du fait que pour les jeunes cette colonisation est une vieille page qu'il faut tourner au plus vite, contrairement à leurs aînés dont cette période a fait partie de leur vie. «Les 65 ans et plus ont connu la guerre d'Algérie. Pour eux, ce n'est pas juste une chose qu'on voit dans les documentaires historiques», explique, à TSA, François Kraus de l'institut Ifop. «Ce sont des choses qu'ils ont vécues et pour lesquelles ils considèrent qu'il n'y a pas d'excuses à présenter car il y a eu des torts des deux côtés. Cela explique que dans cette génération, il y ait deux tiers des personnes âgées qui refusent catégoriquement qu'on présente des excuses», ajoute-t-il pour la même source. «Pour les jeunes et pour les personnes à un niveau social élevé, il n'y a pas de problème particulier à ce qu'on présente des excuses. À partir du moment, et c'est ça qui est important, où les exactions et les crimes sont bien répertoriés et ne suscitent pas de discussions», a-t-il expliqué. La divergence d'opinion sur cette question n'est constatée que par l'âge, mais aussi le sexe.

Les Femmes sont plus enclines à ce que leur pays nous présente des excuses. 56% des femmes disent être favorables à ce que la France présente des excuses officielles, contre 47% seulement des hommes.

L'âge et le sexe ne sont pas les seuls à influencer les avis sur la question. Il y a bien sûr les appartenances politiques. Et sans surprise, les gens de gauche y sont favorables en majorité contre une minorité des partisans de la droite. 74% des sympathisants de la gauche affirment être favorables à des excuses officielles de la France, ils ne sont que 31% chez les sympathisants de droite à y être favorables. Dans le détail, les sympathisants du parti Les Républicains (ex-UMP) sont à 62% défavorables à des excuses. Sans surprise, 75% des sympathisants du Front national (extrême droite) affirment être opposés à des excuses de la France, dont 46% se disent même très opposés. Si les avis favorables n'emportent pas la majorité écrasante sur la question des excuses, ce n'est pas le cas de celle de la restitution des crânes des résistants algériens.

Selon le même sondage, 88% des Français se disent en effet favorables à ce que leur gouvernement restitue aux autorités algériennes les crânes des combattants algériens pour l'indépendance de leur pays.

Seuls 3% des Français sondés se disent «très opposés».

La France semble donc avoir changé, ce qui ne fera que du bien pour les deux pays...