BENGHEBRIT À PROPOS DES SYNDICATS "Il n'y a jamais eu rupture du dialogue"

Par Madjid BERKANE -

Les auteurs algériens auront à partir de l'année prochaine la part du lion dans les manuels scolaires.

Les rumeurs faisant état de la rupture de dialogue entre les syndicats activant dans le secteur de l'éducation et la ministre de tutelle Mme Benghebrit, suite à l'adhésion de ces derniers au mouvement de grève initié par l'intersyndicale, n'ont aucun fondement, a tenu à souligner hier Benghebrit au cours du point de presse qu'elle a animé au Salon international du livre d'Alger(Sila). «Il n'y a jamais eu rupture de dialogue avec les syndicats», a indiqué Mme Benghebrit en répétant la phrase à trois reprises. La ministre, qui s'est présentée en parfaite forme, n'a pas voulu en dire davantage sur le sujet, préférant parler du thème de la conférence qu'elle a animée, à savoir «la littérature à l'école». Ainsi, Mme Benghebrit a entamé son allocution en rendant un vibrant hommage au lauréat du concours international «Champion de la lecture arabe», Mohamed Fareh Djelloud, âgé de sept ans et élève à l'école primaire de la nouvelle ville Ali Mendjeli à Constantine.

La distinction de cet élève dans le Monde arabe, est une fierté pour toute l'Algérie et particulièrement pour le secteur de l'éducation, indiquera Benghebrit. «Cette distinction est importante dans la mesure où elle dément les idées selon lesquelles les élèves en Algérie ne font pas de la lecture à l'école et ne sont pas initiés à l'amour de la lecture», ajoute -t- elle.

Cet évènement est important également, parce qu'il encourage le ministère de l'Education nationale à consolider davantage les efforts consentis dans le sens de promouvoir la lecture.

Ainsi, le ministère a pris d'ores et déjà plusieurs mesures, a fait savoir la conférencière. La première mesure prise, est la généralisation du festival «lecture plaisir» qu'organisaient jusque-là les deux directions de l'éducation des wilayas de Tizi Ouzou et de Laghouat, à travers toutes les directions de l'éducation des wilayas. «Une circulaire ministérielle sera envoyée dans les jours prochains à tous les directeurs de l'éducation à l'effet d'appliquer cette mesure.» La deuxième mesure est l'institutionnalisation du festival du théâtre qu'organise la direction de l'éducation de la wilaya de Constantine. «Ce festival sera organisé désormais à travers tous les établissements scolaires des communes de la wilaya de Constantine.»

Les autres mesures sont: la création des clubs littéraires au sein de tous les établissements scolaires des trois paliers, le renforcement du réseau des bibliothèques, cela d'une part. Concernant l'introduction de la littérature dans les programmes scolaires, le ministère a pris des mesures pour qu'à partir de l'année prochaine, les textes des auteurs algériens dans les trois langues (arabe, tamazight, français) auront la part du lion, ceci d'autre part. La sélection de ces auteurs sera confiée à une commission spécialisée. «Bientôt mon département organisera une rencontre avec des écrivains algériens et autres acteurs dans le domaine de l'art et du cinéma», fera remarquer Benghebrit. Les élèves n'étudieront pas uniquement les écrivains algériens dans les programmes scolaires, mais aussi les réalisateurs, les dessinateurs et les autres artistes. Cette dernière idée est du président de la République et date de 2003, a pris le soin de rappeler la ministre.