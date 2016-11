VOLEUR DU MARCHÉ D'AKBOU Les agresseurs identifiés

Par Arezki SLIMANI -

Le marché hebdomadaire d'Akbou a été, avant-hier matin, le théâtre d'une tentative de meurtre collectif commis sur un voleur ayant subtilisé une importante somme d'argent à un commerçant.

Relevant de différentes wilayas, les agresseurs du présumé voleur du marché hebdomadaire d'Akbou ont été tous identifiés, indiquait hier, le chef de sûreté de la wilaya de Béjaïa dans un point de presse animé en son siège. Le chef de la police de Béjaïa a fait par ailleurs état de l'ouverture d'une enquête judiciaire par le procureur de la République près le tribunal d'Akbou. Les agresseurs seront convoqués par les sûretés de leurs wilayas respectives. Ne précisant pas leur nombre, le conférencier a souligné qu'ils seront poursuivis pour tentative d'homicide involontaire.

Lors de ce point de presse, le chef de sûreté de la wilaya de Béjaïa a précisé que le présumé voleur est originaire de la ville d'El Kseur. Il est âgé de 43 ans. Il a déclaré qu'il n'a dû son salut qu'à l'intervention de la police. A leur arrivée, les policiers l'ont trouvé pendu aux pieds et aspergé d'essence, selon des déclarations de la police. Les agresseurs s'apprêtaient donc à le calciner.

Prenant acte de l'affaire, le wali de Béjaïa a réagi tôt dans la matinée, par le bais de son attaché de presse pour démentir le décès du présumé voleur «Nous tenons à démentir formellement l'information rapportée et qui a circulé sur les réseaux sociaux sur un éventuel décès du jeune à Akbou, les autorités locales ont vite réagi après l'incident et ont délivré le jeune du massacre, il a été évacué aussitôt après vers l'hôpital par les services de sécurité, son état de santé s'est stabilisé et à l'heure qu'il est, il se porte très bien.» A propos des agresseurs, le wali de Béjaïa a toujours, via le communiqué de la cellule de communication, souligné que «ceux qui ont commis cet acte ignoble, ont été repérés par les services de sécurité grâce aux vidéos et seront présentés devant la justice».

Pour rappel, Le marché hebdomadaire d'Akbou a été, avant-hier matin, le théâtre d'une tentative de meurtre collectif commis sur un voleur ayant subtilisé une importante somme d'argent à un commerçant. Cela s'est produit au milieu de la matinée, lorsque trois individus se sont approchés d'un éleveur et lui ont subtilisé 20 millions de centimes. L'un des trois voleurs s'est fait arrêter par les commerçants du marché qui l'ont tabassé à mort devant tout le monde avant de le pendre par les pieds. La police intervient aussitôt et protège le voleur d'une mort certaine. L'affaire a fait le tour du monde via les réseaux sociaux, obligeant les autorités à réagir promptement.