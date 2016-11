62E ANNIVERSAIRE DU 1ER NOVEMBRE 1954 Une halte historique vue différemment

Par Madjid BERKANE -

Les ennemis actuels de l'Algérie n'utilisent pas forcément les armes de type militaire.

La date du 1er novembre qui intervient cette année dans un contexte un peu particulier pour l'Algérie au regard de la conjoncture économique délicate qu'elle traverse, est vue et conçue différemment par la classe politique nationale. Tandis que certains la considèrent comme une occasion idéale pour appeler leurs militants à renouer avec les valeurs de Novembre, à savoir le nationalisme et le sacrifice, d'au-tres la voient comme une date qui devrait inspirer leurs militants à s'engager et se mobiliser davantage contre certaines décisions injustes et irrationnelles prises par le gouvernement, comme l'ont fait les moudjahidine contre le colonialisme français. Pour le premier camp, bien que le contexte actuel de l'Algérie soit différent de celui précédant le déclenchement de la guerre de libération, les enjeux pour le peuple algérien sont quasiment les mêmes. Il s'agit de défendre l'Algérie et son unité. Pis encore,si en 1954 l'ennemi était un et identifié, de nos jours les ennemis de l'Algérie et de son peuple sont nombreux et difficilement identifiables. Il y a Daesh oui, mais il y a aussi plusieurs forces occidentales qui cherchent à déstabiliser l'Algérie et semer la division parmi les Algériens. Ces pays, soulignent-ils, n'utilisent pas forcément les armes, du type militaire comme le faisait la France, ils utilisent des armes plus dangereuses, à savoir la propagation du pessimisme et du scepticisme parmi les Algériens en ce qui concerne les capacités de l'Algérie, et ce, via les idées qu'ils véhiculent parfois à travers leurs médias. D'autres fois, les actions de déstabilisation émanant via la subvention accordée à certaines sectes à l'intérieur du pays. Djamel Ould Abbès, le tout nouveau secrétaire général du vieux parti de l'Algérie, en l'occurrence le FLN, a appelé les militants de celui-ci à s'inspirer de la date du 1er Novembre 1954, pour s'unir et consolider les rangs. «L'objectif premier du FLN ne devra plus être celui de travailler les intérêts du parti, mais celui de préserver ceux de l'Algérie», a affirmé Djamel Ould Abbès... Avant lui, Mahfoudh Adoul, président du Parti de la victoire nationale PVN, a appelé depuis Aïn Defla la semaine dernière ses militants à mettre l'intérêt de l'Algérie au-dessus de celui du parti. «Je vous demande aujourd'hui de placer l'intérêt de l'Algérie avant toute chose. Nous avons un seul pays et nous devons le préserver. La date du 1er Novembre qui interviendra dans quelques jours devrait être cette date qui nous rappellera les sacrifices de nos martyrs et l'objectif pour lequel ils se sont sacrifiés.» Le parti d'Ahmed Ouyahia, en l'occurrence le RND, a lui aussi appelé à plusieurs occasions ses militants et le peuple algérien à la nécessité d'un nouveau 1er Novembre, un rendez-vous pour agir ensemble contre les plans malsains qui se trament au niveau de certains laboratoires occidentaux contre les intérêts de l'Algérie et sa stabilité, a laissé entendre le secrétaire général de cette formation. Le second camp est représenté pour le moment par le Parti des travailleurs (PT). Louisa Hanoune secrétaire générale du parti, a profité récemment de l'occasion de la réunion de ses militants étudiants dans une rencontre à Alger, pour les interpeller afin qu'ils s'inspirent de la date du 1er Novembre 1954, afin d'imiter les valeureux martyrs qui se sont insurgés contre le colonialisme français. «La date du 1er Novembre de cette année devrait vous pousser à plus de mobilisation et plus de courage. Les martyrs se sont révoltés contre l'injustice du colonialisme français. Vous vous devez de vous mobiliser contre les décisions mortelles et meurtrières que le gouvernement est en train de prendre. Celles-ci, si elles ne seront pas dénoncées énergiquement, feront revenir l'indigénat et l'esclavagisme parmi le peuple algérien», a averti Hanoune.