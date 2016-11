Aide humanitaire de l'Algérie à la Libye

L'Algérie a décidé d'une nouvelle aide humanitaire en faveur du «peuple libyen frère», témoignant, ainsi, son «entière solidarité» avec ce pays, a indiqué hier le ministère des Affaires étrangères (MAE) dans un communiqué. «Cette aide, qui sera incessamment acheminée, est destinée aux populations frontalières et s'ajoute à celles déjà octroyées durant ces dernières années au peuple frère et voisin libyen», rappelle la même source. «Par ce geste, l'Algérie témoigne, de nouveau, son entière solidarité avec la Libye et s'inscrit dans le prolongement des efforts inlassables qu'elle a constamment déployés pour venir en aide notamment aux populations établies dans les zones frontalières et à aider ce pays à surmonter les difficultés auxquelles il fait face», ajoute le MAE.